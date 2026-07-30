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Один з найбільших аеропортів Європи скасує сотні рейсів: що сталося

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2026 17:35
Один з найбільших аеропортів Європи скасує сотні рейсів: що сталося
Пасажири в аеропорту. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У 2028 році один із найбільших європейських аеропортів тимчасово призупинить свою роботу. Аеропорт Шарлеруа в столиці Бельгії Брюсселі буде закритий на 11 тижнів у зв’язку з реконструкцією злітно-посадкової смуги та модернізацією аеропорту.

Про це повідомляє The Sun, передає Новини.LIVE.

Модернізація в аеропорту Шарлеруа 

Під час закриття аеропорту Шарлеруа буде проведено його модернізацію. За попередніми оцінками, на його розбудову планується витратити близько 50 мільйонів євро. Зміни торкнуться всіх рейсів у період з 15 серпня по 31 жовтня 2028 року.

Серед авіакомпаній, що здійснюють рейси до та з цього аеропорту, є популярні лоукостери Ryanair та Wizz Air. Цим авіакомпаніям доведеться тимчасово перенаправляти свої рейси в інші аеропорти.

"Повна реконструкція єдиної злітно-посадкової смуги аеропорту Шарлеруа, а також інші масштабні роботи з модернізації інфраструктури заплановані компанією SOWAER (яка відповідає за ці роботи) на другу половину 2028 року", — йдеться в повідомленні.

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Аеропорт Шарлеруа є другим за величиною аеропортом у Бельгії і очікується, що ці роботи торкнуться двох мільйонів пасажирів.

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авіарейси літак аеропорти Європа
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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