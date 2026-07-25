Ручна поклажа Ryanair й Wizz Air: список заборонених предметів

Заборонені речі у ручній поклажі. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Кінець липня та початок серпня — це розпал сезону відпусток. Хоча планування поїздки за кордон — це захоплююча частина, а ось збори в дорогу — це вже інша справа. Існує довгий перелік предметів, які суворо заборонено брати на борт літака. Пасажирам важливо знати їх перелік, щоб уникнути неприємних сюрпризів під час проходження контролю безпеки.

Про це пише Daily Express, передає Новини.LIVE.

Запальнички

Пасажири можуть брати на борт лише одну запальничку, яку слід помістити в пластиковий пакет із застібкою, який потрібно зберігати при собі протягом усього польоту. Запальничку не можна класти в багаж, що здається в багажний відсік, а також класти в ручну поклажу після проходження контролю безпеки.

Спортивне спорядження

До переліку забороненого спортивного інвентаря входять бейсбольні, софтбольні та крикетні бити, клюшки для гольфу, дартс, палиці для ходьби/походів, катапульта, вогнепальна зброя (включно з її репліками), гарпуни або підводні рушниці, арбалети або спорядження для бойових мистецтв.

Робочі інструменти

Деякі робочі інструменти суворо забороняється пакувати в ручну поклажу. До таких предметів належать інструменти з лезом або держаком довжиною понад 6 см, дрилі та свердла, ніж "Стенлі", пилки, викрутки, молотки, плоскогубці, гайкові ключі, пістолети для забивання болтів або цвяхів, ломи та паяльні лампи.

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Хімічні та токсичні речовини

Хімічні та токсичні речовини заборонено перевозити не лише у ручній поклажі, а й і в багажному відсіку. До таких предметів належать окислювачі та органічні пероксиди, кислоти та луги, їдкі речовини або відбілюючі засоби, автомобільні акумулятори та паливні системи, спреї для самооборони, радіоактивні матеріали, отрути, біологічно небезпечні речовини, матеріали, що можуть самозайматися, та вогнегасники.

Боєприпаси

У ручній поклажі заборонено перевозити будь-яку зброю (включно з пневматичними гвинтівками та стартовими пістолетами). До заборонених предметів у ручній поклажі також належать гранати, феєрверки, димові каністри, димові патрони, сигнальні ракети, пластикові вибухові речовини та запальнички у формі зброї.

Інші особисті речі

Штопори, ножі, великі ножиці (з лезами довжиною понад 6 см), звичайні сірники, феєрверки, сигнальні ракети та інші піротехнічні засоби, включаючи святкові хлопавки та іграшкові капсули, сигаретні запальнички та заморожене грудне молоко — все це заборонено перевозити в ручній поклажі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.

Також Новини.LIVE писали, Emirates облаштує місця в економкласі унікальними підголівниками. Вони здатні підтримувати голову пасажира за допомогою спинки та гнучких крил з обох боків, запобігаючи її хитанню з боку в бік. Такої фішки немає у жодної іншої авіакомпанії.