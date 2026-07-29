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Один з найпоплярніших серед українців аеропортів розширять ангарами

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 17:33
У аеропорту Кишинева побудують ангари: як вони покращать пасажирам очікування рейсів
Аеропорт Кишинева. Фото: AirportChisinau/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Один з найпопулярніших серед українців хабів розширять. В міжнародному аеропорту Кишинева побудують додаткові навіси. Вони будуть розташовані біля виходів на посаду.

Про це повідомляє Avianews, передає Новини.LIVE.

Що зміниться в аеропорту Кишинева

Через брак місця в розпал літніх відпусток в аеропорту Кишинева почали термінове будівництво навісів біля виходів на посадку. Їх мають ввести в експлуатацію вже найближчим часом.

Нові навіси облаштують освітленням та системами кондиціонування повітря, щоб пасажирам було комфортніше очікувати на посадку.

Нові ангари не будуть повноцінними приміщеннями та будуть носити сезонний характер. Це будуть таксі собі прості навіси в місці посадки пасажирів до автобуса.

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На зображенні може бути: освітлення
Проєкт ангарів в аеропорту Кишинева. Фото: AirportChisinau/Facebook

Як пише видання, за минулий рік термінал обслужив 6 млн пасажирів, що вдвічі перевищує пропускну здатність будівлі аеропорта. При цьому ніяк не розпочинаються роботи із його розширення, хоча перший тендер був проведений у 2025 році.

Через перевантаженість пасажирів просять прибувати за три години до відправлення рейсу вдень, та за чотири години до літака — в нічний час.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що міжнародна рада аеропортів (ACI World) оприлюднила рейтинг найзавантаженіших аеропортів Європи. Він обслужив за 2025 років 84,48 млн пасажирів. Список очолила країна, яка не входить до Євросоюзу.

Також Новини.LIVE писали, що в лондонському аеропорту "Гатвік" хочуть суттєво спростити життя пасажирам. Там перепарковувати їх автівки будуть роботизовані системи. Нововведення може запрацювати вже у серпні.

авіарейси літак подорож
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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