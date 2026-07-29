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Главная Экономика Поездка Один из самых популярных среди украинцев аэропортов расширят ангарами

Один из самых популярных среди украинцев аэропортов расширят ангарами

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 17:33
В аэропорту Кишинёва построят ангары: как они улучшат условия ожидания рейсов для пассажиров
Аэропорт Кишинёва. Фото: AirportChisinau/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Один из самых популярных среди украинцев хабов будет расширен. В международном аэропорту Кишинёва построят дополнительные навесы. Они будут расположены у выходов на посадку.

Об этом сообщает Avianews, передает Новини.LIVE.

Что изменится в аэропорту Кишинева

Из-за нехватки места в разгар летних отпусков в аэропорту Кишинева начали срочное строительство навесов у выходов на посадку. Их должны ввести в эксплуатацию уже в ближайшее время.

Новые навесы будут оборудованы освещением и системами кондиционирования воздуха, чтобы пассажирам было комфортнее ожидать посадки.

Новые навесы не будут полноценными помещениями и будут носить сезонный характер. Это будут простые навесы в месте посадки пассажиров в автобус.

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Проект навесов в аэропорту Кишинева. Фото: AirportChisinau/Facebook

Как пишет издание, за прошлый год терминал обслужил 6 млн пассажиров, что вдвое превышает пропускную способность здания аэропорта. При этом работы по его расширению так и не начинаются, хотя первый тендер был проведен в 2025 году.

Из-за перегруженности пассажиров просят прибывать за три часа до вылета днем и за четыре часа до вылета — в ночное время.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Международный совет аэропортов (ACI World) обнародовал рейтинг самых загруженных аэропортов Европы. За 2025 год он обслужил 84,48 млн пассажиров. Список возглавила страна, не входящая в Евросоюз.

Также Новини.LIVE писали, что в лондонском аэропорту "Гатвик" хотят существенно упростить жизнь пассажирам. Там их автомобили будут перепарковывать роботизированные системы. Нововведение может заработать уже в августе.

авиарейсы самолет путешествие
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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