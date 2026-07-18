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Главная Экономика Поездка Почти 85 млн пассажиров в год: рейтинг самых загруженных аэропортов Европы

Почти 85 млн пассажиров в год: рейтинг самых загруженных аэропортов Европы

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 20:33
Самые загруженные аэропорты Европы в 2026 году: рейтинг
Переполненный аэропорт. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова. Коллаж: Новини.LIVE

Международный совет аэропортов (ACI World) обнародовал новый рейтинг. Самым загруженным стал аэропорт, расположенный в стране, не входящей в Евросоюз.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

Самые загруженные аэропорты Европы

Лондонский аэропорт "Хитроу" является самым загруженным аэропортом Европы. В 2025 году он обслужил 84,48 млн пассажиров.

Аэропорт Стамбула в Турции занял второе место в рейтинге, обслужив 84,43 млн пассажиров.

Третьим по загруженности аэропортом Европы стал парижский "Шарль де Голль" с 72 миллионами пассажиров, что на 2,5 % больше, чем в 2024 году, но на 5,4 % меньше, чем в 2019 году.

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Четвертое место занял аэропорт "Схипхол" в Амстердаме с 68,77 миллионами пассажиров, а замыкает пятерку лидеров аэропорт Мадрид-Барахас. За год он обслужил 68,11 миллиона пассажиров.

10 самых загруженных аэропортов Европы в 2025 году:

  1. аэропорт Лондон-Хитроу, Великобритания, 79 874 784 пассажира:
  2. аэропорт Амстердам-Схипхол, Нидерланды: 68 767 548 пассажиров:
  3. аэропорт Стамбул, Турция: 66 608 849 пассажиров:
  4. аэропорт Париж-Шарль де Голль, Франция: 66 135 938 пассажиров:
  5. аэропорт Франкфурта, Германия: 57 528 528 пассажиров:
  6. аэропорт Мадрид-Барахас, Испания: 51 394 869 пассажиров:
  7. аэропорт Барселона-Эль-Прат, Испания: 43 256 689 пассажиров:
  8. аэропорт Рим-Фьюмичино, Италия: 40 606 167 пассажиров:
  9. аэропорт Лондон-Гатвик, Великобритания: 39 812 458 пассажиров:
  10. аэропорт Мюнхен, Германия: 37 274 455 пассажиров.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как выбрать лучшие места в самолетах Wizz Air. Они имеют дополнительное пространство для ног, и там меньше ощущается турбулентность. Это настоящее спасение для тех, кого укачивает в воздухе.

Также Новини.LIVE писали, что точно не стоит брать с собой в самолет. Из-за этой вещи могут возникнуть проблемы с пограничниками. Согласно правилам авиационной безопасности, к ним применяются те же требования, что и к другим запрещенным взрывоопасным материалам.

авиарейсы аэропорты Европа
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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