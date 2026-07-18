Самые загруженные аэропорты Европы в 2026 году: рейтинг

Почти 85 млн пассажиров в год: рейтинг самых загруженных аэропортов Европы
Международный совет аэропортов (ACI World) обнародовал новый рейтинг. Самым загруженным стал аэропорт, расположенный в стране, не входящей в Евросоюз.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.
Самые загруженные аэропорты Европы
Лондонский аэропорт "Хитроу" является самым загруженным аэропортом Европы. В 2025 году он обслужил 84,48 млн пассажиров.
Аэропорт Стамбула в Турции занял второе место в рейтинге, обслужив 84,43 млн пассажиров.
Третьим по загруженности аэропортом Европы стал парижский "Шарль де Голль" с 72 миллионами пассажиров, что на 2,5 % больше, чем в 2024 году, но на 5,4 % меньше, чем в 2019 году.
Четвертое место занял аэропорт "Схипхол" в Амстердаме с 68,77 миллионами пассажиров, а замыкает пятерку лидеров аэропорт Мадрид-Барахас. За год он обслужил 68,11 миллиона пассажиров.
10 самых загруженных аэропортов Европы в 2025 году:
- аэропорт Лондон-Хитроу, Великобритания, 79 874 784 пассажира:
- аэропорт Амстердам-Схипхол, Нидерланды: 68 767 548 пассажиров:
- аэропорт Стамбул, Турция: 66 608 849 пассажиров:
- аэропорт Париж-Шарль де Голль, Франция: 66 135 938 пассажиров:
- аэропорт Франкфурта, Германия: 57 528 528 пассажиров:
- аэропорт Мадрид-Барахас, Испания: 51 394 869 пассажиров:
- аэропорт Барселона-Эль-Прат, Испания: 43 256 689 пассажиров:
- аэропорт Рим-Фьюмичино, Италия: 40 606 167 пассажиров:
- аэропорт Лондон-Гатвик, Великобритания: 39 812 458 пассажиров:
- аэропорт Мюнхен, Германия: 37 274 455 пассажиров.
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