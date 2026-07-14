Путешествие на самолете: почему нельзя брать с собой праздничные хлопушки

Туристы спешат на свой рейс. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова. Коллаж: Новини.LIVE

Подготовка к летнему отпуску может показаться бесконечным списком дел. Однако одна недорогая вещь, которую многие путешественники обычно бросают в чемодан, может быть конфискована ещё до посадки в самолёт. Из-за неё у туристов могут возникнуть проблемы с пограничниками.

Об этом сообщает Daily Express, передает Новини.LIVE.

Что не стоит брать в чемодан

Самые популярные авиакомпании Европы строго запрещают пассажирам брать с собой на борт праздничные хлопушки. Несмотря на то, что они выглядят вполне безопасными, их использование запрещено на подавляющем большинстве коммерческих рейсов.

Петарды часто случайно попадают в багаж после дней рождения, свадеб или других праздничных мероприятий, особенно когда семьи путешествуют с детьми.

В соответствии с правилами авиационной безопасности к ним применяются те же требования, что и к другим запрещенным взрывоопасным материалам.

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Они стоят копейки, но их ни в коем случае нельзя класть ни в ручную кладь, ни в зарегистрированный багаж. Пограничники после досмотра их конфискуют и доставит вам неприятности в отпуске.

Правила безопасности в аэропортах могут несколько отличаться в зависимости от страны и авиакомпании, однако требования к перевозке опасных веществ строго соблюдаются во всей авиационной отрасли.

Пассажирам перед полетом следует ознакомиться как с правилами перевозки багажа своей авиакомпании, так и с официальными рекомендациями правительства.

Проверка багажа перед выездом в аэропорт поможет избежать лишних задержек, дополнительных проверок безопасности и других неприятностей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Lufthansa ввела дополнительный сбор. Новые правила распространяются на тарифы "Эконом" и "Премиум-Эконом". Стоимость будет зависеть от маршрута, места вылета и времени бронирования.

Также Новини.LIVE писали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.