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Головна Економіка Поїздка Майже 85 млн пасажирів на рік: рейтинг найзавантаженіших аеропортів Європи

Майже 85 млн пасажирів на рік: рейтинг найзавантаженіших аеропортів Європи

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 20:33
Найзавантаженіші аеропорти Європи у 2026 році: рейтинг
Завантажений аеропорт. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова. Колаж: Новини.LIVE

Міжнародна рада аеропортів (ACI World) оприлюднила новий рейтинг. Найбільш завантаженим став аеропорт розташований у країні, яка не входить до Євросоюзу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

Найзавантаженіші аеропорти Європи

Лондонський аеропорт "Хітроу" є найзавантаженішим аеропортом Європи. У 2025 році він обслужив 84,48 млн пасажирів.

Аеропорт Стамбула в Туреччині посів другу сходинку в рейтингу, обслуживши 84,43 млн пасажирів.

Третім за завантаженістю аеропортом Європи став паризький "Шарль де Голль" з 72 мільйонами пасажирів, що на 2,5 % більше, ніж у 2024 році, але на 5,4 % менше, ніж у 2019 році.

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Четверте місце посів аеропорт "Схіпхол" в Амстердамі з 68,77 мільйонами пасажирів, а закрив  п’ятірку лідерів аеропорт Мадрид-Барахас. Він за рік обслужив 68,11 мільйони пасажирів.

10 найзавантаженіших аеропортів Європи у 2025 році:

  1. аеропорт Лондон-Хітроу, Велика Британія, 79 874 784 пасажирів:
  2. аеропорт Амстердам-Схіпхол, Нідерланди: 68 767 548 пасажирів:
  3. аеропорт Стамбул, Туреччина: 66 608 849 пасажирів:
  4. аеропорт Париж-Шарль де Голль, Франція: 66 135 938 пасажирів:
  5. аеропорт Франкфурта, Німеччина: 57 528 528 пасажирів:
  6. аеропорт Мадрид-Барахас, Іспанія: 51 394 869 пасажирів:
  7. аеропорт Барселона-Ель-Прат, Іспанія: 43 256 689 пасажирів:
  8. аеропорт Рим-Ф'юмічіно, Італія: 40 606 167 пасажирів:
  9. аеропорт Лондон-Гатвік, Велика Британія: 39 812 458 пасажирів:
  10. аеропорт Мюнхен, Німеччина: 37 274 455 пасажирів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як обрати найкращі місця в літаках Wizz Air. Вони мають додатковий простір для ніг і там менше відчувається турбулентність. Це справжній порятунок для тих, кого захитує у повітрі.

Також Новини.LIVE писали, що точно не варто брати із собою в літак. Через цю річ можуть виникнути проблеми із прикордонниками. Відповідно до правил авіаційної безпеки до них застосовуються ті самі вимоги, що й до інших заборонених вибухонебезпечних матеріалів.

авіарейси аеропорти Європа
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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