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Як обрати найзручніші місця в літаку Wizz Air: поради пілота

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 08:47
Політ з Wizz Air: які місця в літаку є найзручнішими
Реєстрація на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова. Колаж: Новини.LIVE

Популярний угорський лоукостер Wizz Air пропонує пасажирам доступні ціни на квитки. Проте зазвичай у літаках перевізника для кожного пасажира передбачено небагато місця. Чим довший переліт вас очікує — тим важче його буде перенести.

Про це пише Daily Express, передає Новини.LIVE.

Найзручніший ряд Wizz Air

Пілот і колишній член екіпажу Wizz Air Себастьян Гаррісон розповів, які місця в літаку вважаються найкращими.

За словами пілота, якщо ви страждаєте від захитування через чутливість до турбулентності або тривогу, найкращим рядом є 15-й. На рейсах Wizz Air цей ряд є типовим стандартним рядом надкрилових аварійних виходів.

Ці місця мають додатковий простір для ніг і розташовані над крилом у середній задній частині салону. Оскільки вони знаходяться поблизу центру ваги, там менше відчувається турбулентність.

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"Найкращі місця в літаку під час турбулентності — це 15-й ряд або близько нього. Це пов’язано з тим, що якщо під час турбулентності літак нахиляється вгору або вниз, то в цій зоні коливання найменші", - пояснив фахівець.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Lufthansa запровадила додатковий збір. Нові правила поширюються на тарифи "Економ" та "Преміум-Економ". Вартість буде залежати від маршруту, місця вильоту та часу бронювання.

Також Новини.LIVE писали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.

авіарейси літак Wizz Air
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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