Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Поїздка Lufthansa запровадила новий збір: кому доведеться платити більше

Lufthansa запровадила новий збір: кому доведеться платити більше

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 13:35
Lufthansa встановила додатковий збір за місце в літаку: скільки коштує та кому доведеться доплачувати
Літак Lufthansa. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Польоти поступово дорожчають навіть у традиційних авіаперевізників. Німецька авіакомпанія Lufthansa вводить додатковий збір. Доплачувати доведеться пасажирам, які захочуть змінити місця після реєстрації на рейс.

Про це повідомляє Bild, передає Новини.LIVE

Нові правила Lufthansa

Довгий час традиційні авіакомпанії мали протилежну до лоукостерів політику і харчування, безкоштовний багаж та інші послуги часто вже були включені у вартість квитка. Однак схоже ця тенденція зазнає змін.

За новими правилами, ті, хто під час реєстрації отримує місце безкоштовно і бажає самостійно обміняти його на інше вільне місце, відтепер повинні будуть заплатити.

Вони діють з 1 липня 2026 року для усіх авіакомпаній групи Lufthansa Group (Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines та Discover Airlines).

Читайте також:

Раніше плата стягувалася під час польотів на короткі та середні відстані, а нові правила поширилися й на тарифи далекомагістральних рейсів.

Нові правила поширюється на тарифи "Економ" та "Преміум-Економ". Lufthansa не встановлює фіксовану суму збору. Вона буде залежити, зокрема, від маршруту, місця вильоту та часу бронювання.

Конкретну суму пасажири дізнаються лише під час онлайн-реєстрації. Ці правила не поширюються, зокрема, на тарифи "Flex" та інші програми лояльності для клієнтів.

авіарейси літак подорож
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації