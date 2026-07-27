В аэропорту Гатвик заработает роботизированная парковка: как она будет функционировать

Работы в аэропорту. Фото: Tripadvisor, аэропорт Гатвик. Коллаж: Новини.LIVE

В лондонском аэропорту Гатвик планирует запустить новую услугу. Роботизированная парковка значительно упростит жизнь путешественникам. Она должна заработать уже со следующего месяца.

Об этом сообщает The Independent, передает Новини.LIVE.

Роботы будут парковать автомобили в аэропортах

Новая услуга, реализованная в сотрудничестве со специалистами компании Stanley Robotics, позволит пассажирам заезжать на своих автомобилях в специальную зону высадки возле Южного терминала аэропорта, после чего роботы поднимут автомобиль за колеса и перепаркуют его в безопасное место.

Далее пассажиры могут либо дойти пешком от зоны роботизированной парковки до здания терминала, либо воспользоваться бесплатным автобусным трансфером.

Парковочная зона охраняется круглосуточными патрулями и оснащена системой контроля въезда и выезда на основе технологии ANPR.

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Новая услуга совместима с 95 процентами моделей автомобилей. Её запуск запланирован на август.

Водители могут забрать ключи с собой после сдачи автомобиля, а по возвращении транспортное средство будет ждать их в специально отведенном месте.

В Великобритании такие технологии испытывают впервые. Ранее компания Stanley Robotics установила подобную систему в аэропорту Лиона во Франции. Аэропорт Базель-Мюлуз во Франции также заключил соглашение об установке роботизированной системы парковки.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Emirates оснастит места в экономклассе уникальными подголовниками. Они способны поддерживать голову пассажира с помощью спинки и гибких крыльев с обеих сторон, предотвращая её раскачивание из стороны в сторону. Такой фишки нет ни у одной другой авиакомпании.

Также Новини.LIVE писали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.