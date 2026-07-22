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Главная Экономика Поездка Доступно в эконом-классе: авиакомпания Emirates анонсировала новый бонус для пассажиров

Доступно в эконом-классе: авиакомпания Emirates анонсировала новый бонус для пассажиров

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 18:32
Emirates оснащает самолеты новыми подголовниками: чем они уникальны
Полет на самолете Emirates. Фото: Emirates. Коллаж: Новини.LIVE

Одна из крупнейших авиакомпаний мира Emirates объявила об изменениях. Авиаперевозчик внедряет новые "революционные" подголовники для пассажиров эконом-класса. Путешественники смогут выспаться во время полета, даже сидя в тесном кресле.

Об этом сообщает TimeOut, передает Новини.LIVE.

Бонус для пассажиров самолетов Emirates

Отмечается, что "революционные" подголовники U-Dream сначала установят на трех самолетах Airbus A350. К концу 2026 года ими планируют оснастить все самолеты.

Подголовники U-Dream поддерживают голову пассажира с помощью спинки и гибких крыльев с обеих сторон, предотвращая её раскачивание из стороны в сторону. Такой фишки нет ни у одной другой авиакомпании.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система U-Dream кардинально меняет полеты. В частности, пассажирам больше не нужны другие неудобные подушки, которые постоянно соскальзывают.

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Такая, казалось бы, мелочь существенно повышает комфорт пассажиров эконом-класса, особенно для тех, кто путешествует на дальние расстояния.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Lufthansa ввела дополнительный сбор. Новые правила распространяются на тарифы "Эконом" и "Премиум-Эконом". Стоимость будет зависеть от маршрута, места вылета и времени бронирования.

Также Новини.LIVE писали, как выбрать лучшие места в самолетах Wizz Air. Они имеют дополнительное пространство для ног, и там меньше ощущается турбулентность. Это настоящее спасение для тех, кого укачивает в воздухе.

авиарейсы самолет путешествие
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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