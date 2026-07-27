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Головна Економіка Поїздка В одному з аеропортів ЄС впроваджують нові технології: як вони спростять життя пасажирам

В одному з аеропортів ЄС впроваджують нові технології: як вони спростять життя пасажирам

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 17:35
В аеропорту Гатвік запрацює роботизована парковка: як вона працюватиме
Роботи в аеропорту. Фото: Tripadvisor, Gatwick Airport. Колаж: Новини.LIVE

В лондонському аеропорту "Гатвік" планують запустити нову послугу. Роботизоване паркування суттєво спростить життя мандрівникам. Вона має запрацювати вже з наступного місяця.

Про це повідомляє The Independent, передає Новини.LIVE

Роботи паркуватимуть авто в аеропортах

Нова послуга, реалізована у співпраці з фахівцями компанії Stanley Robotics, дозволить пасажирам заїжджати на своїх автомобілях у спеціальну зону висадки біля Південного терміналу аеропорту, після чого роботи підніматимуть автомобіль за колеса та перепарковуватимуть його в безпечне місце.

Далі пасажири можуть або дійти пішки від зони роботизованого паркування до будівлі терміналу, або скористатися безкоштовним автобусним трансфером.

Паркувальна зона охороняється цілодобовими патрулями та оснащена системою контролю в’їзду й виїзду на основі технології ANPR.

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Нова послуга сумісна з 95 відсотками моделей автомобілів. Її запуск заплановано на серпень.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Водії можуть забрати ключі із собою після того, як здадуть автомобіль, а після повернення транспортний засіб чекатиме на них у спеціально відведеному місці.

У Британії такі технології випробовують вперше. Раніше компанія Stanley Robotics встановила подібну систему в аеропорту Ліона у Франції. Аеропорт Базель-Мюлуз у Франції також уклав угоду про встановлення роботизованої системи паркування.

Раніше Новини.LIVE розповіли, Emirates облаштує місця в економкласі унікальними підголівниками. Вони здатні підтримувати голову пасажира за допомогою спинки та гнучких крил з обох боків, запобігаючи її хитанню з боку в бік. Такої фішки немає у жодної іншої авіакомпанії.

Також Новини.LIVE писали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.

авіарейси аеропорти парковка
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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