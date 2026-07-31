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Головна Економіка Поїздка Гарантоване працевлаштування: українкам запропонували нову професію

Гарантоване працевлаштування: українкам запропонували нову професію

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 18:30
Жінки можуть безкоштовно навчитися на водійку за проєктом She Drives
Жінка за кермом, автобус на зупинці. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE.

Жінки можуть безкоштовно навчитися на водійку автобуса чи вантажівки. Проєкт She Drives запускає новий набір на навчання. Жінки можуть безкоштовно пройти навчання на водійку та гарантовано отримати роботу після його завершення. Подати заявку можна з 27 липня до 31 серпня 2026 року.

Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктуру та транспорту України, передають Новини.LIVE.

Що вже вдалося зробити проєкту

Це вже не перший набір. Від початку роботи She Drives понад 100 жінок уже пройшли навчання. А понад 40 випускниць влаштувалися водійками автобусів чи вантажівок. Це показує, що транспортна галузь дедалі більше відкривається для жінок, а професія водійки перестає бути чимось незвичним.

Які напрямки навчання доступні

Учасниці можуть обрати один із чотирьох варіантів:

  1. Навчання на водійку автобуса (категорія "D") проходить у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Кривому Розі, Львові, Миколаєві, Харкові та Хмельницькому.
  2. Керувати вантажівкою вагою понад 7,5 тонни (категорія "C") можна навчитися у Вінниці, Кривому Розі, Одесі та Хмельницькому.
  3. Для тих, хто хоче керувати вантажівкою з причепом (категорія "CE"), навчання доступне у Білій Церкві, Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Львові, Одесі та Харкові.
  4. А навчитися на водійку тролейбуса (категорія "T") можна в Черкасах.

Візьмуть на навчання не всіх

Перевагу нададуть жінкам, які живуть у регіонах, де проходить навчання. Також додатково мають повну середню освіту та досвід водіння. А головне — щиро налаштовані пройти курс і потім працювати за фахом.

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Що отримають учасниці, крім прав

Навчання проходитиме в автошколах-партнерах. Теорія, практика та іспити за всіма правилами. Але це не все. Учасниці також отримають психологічну підтримку, лекції з розвитку особистих і професійних навичок, а також допомогу зі складанням резюме та підготовкою до співбесід. Після завершення навчання жінок працевлаштовують у компаніях-партнерах проєкту.

Чому це важливо саме зараз

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник зазначає, що транспортна галузь України зараз гостро потребує нових фахівців. Застарілі стереотипи не повинні заважати людям розкривати свій потенціал. Представниця ООН Жінки в Україні Сабін Фрейзер Гюнеш додала, що коли жінки отримують доступ до навчання й підтримки, вони не лише будують власну кар'єру, а й зміцнюють економіку та громади.

Як подати заявку

Заповнити анкету можна на сайті проєкту. Після завершення прийому заявок, команда проєкту розгляне анкети та проведе відбір. Вже після чого запросить відібраних учасниць на наступні етапи.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про можливі скасування авіарейсів в Європі. Через реконструкцію злітно-посадкових смуг у 2028 році, аеропорт Шарлеруа в Бельгії зачиниться на 11 тижнів. Популярні лоукостери Ryanair і WizzAir здійснюють авіарейси через даний аеропорт.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому тривалість деяких зупинок в потязі лише хвилина. Про проблему написав один з користувачів соцмережі Threads. В дописі до Укрзалізниці користувачі нагадали, що раніше деякі зупинки тривали щонайменше 10 хвилин.

жінки професії водії
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак
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