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Главная Экономика Поездка Приведет к задержкам сотен рейсов: в УЗ разъяснили все точки над "и" относительно остановок

Приведет к задержкам сотен рейсов: в УЗ разъяснили все точки над "и" относительно остановок

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 11:32
Путешествие с УЗ: почему поезда часто останавливаются всего на несколько минут
Пассажирка едет в поезде. Фото: УЗ, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы часто путешествуют на поездах Укрзализныци — это удобно и доступно. Однако на некоторых станциях предусмотрена лишь короткая остановка. Некоторые пассажиры жалуются на то, что буквально не успевают сесть в свой вагон.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Укрзализныци в социальной сети Threads.

Короткие остановки поездов Укрзализныци

Одна из пассажирок напомнила, что раньше поезда Укрзализныци останавливались как минимум на 10 минут. Путешественники успевали прогуляться по вокзалу, купить еду и найти свой вагон и место.

Сейчас же остановки длятся всего несколько минут, а двери в некоторых вагонах могут быть закрыты. В таких условиях очень легко пропустить свой поезд.

"В чём проблема сделать остановки поезда адекватными по времени? Ведь 2 минуты — это же какая-то ерунда. Не со стороны тех, кто должен выйти, а именно тех, кто только начинает путешествие. Сначала человек должен как-то определить, где вход, а где выход (с головы и хвоста было бы понятнее)… потом начать бежать за поездом (иногда это не 8–9 вагонов, а все 16+)?" — пожаловалась пассажирка.

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В Укрзализныце пояснили, что время стоянки поезда определяется расписанием движения и технологическими потребностями станции, а не желанием "дать больше времени", а также количеством посадок и высадок пассажиров.

"Если каждый поезд будет ждать дополнительные 5–10 минут, это приведет к цепной задержке сотен других рейсов. Пассажирам, которые собираются сесть на поезд, рекомендуется прибывать на вокзал заранее и внимательно слушать объявления диктора", — добавил перевозчик.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что проводница УЗ стала звездой сети. Пассажиры похвалили ее красоту и ухоженность. Пользователи пишут, что она не только приветлива, но и поддерживает чистоту в вагоне.

Также Новини.LIVE писали, что Укрзализныця теряет контроль над пассажирами. В частности, лишь трое из десяти пассажиров электричек покупают билеты или предъявляют льготные документы, остальные остаются "невидимыми". Из-за этого перевозчик не видит реальной картины спроса, а также теряет часть прибыли.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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