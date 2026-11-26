Стихийный рынок. Фото: Нововолынский городской совет

Выход на пенсию открывает возможности для большого количества свободного времени. Для тех, кто живет в многоквартирных домах, — это уникальная возможность попробовать приготовить множество вкусных блюд. А те, у кого есть частный дом с огородом, могут выращивать фрукты, овощи и различные растения. Кроме того, выращенный урожай можно попробовать продать. Однако возникает вопрос: не заинтересуется ли государство так называемой предпринимательской деятельностью продавца и нужно ли открывать ФЛП.

Об этом узнавали Новини.LIVE со ссылкой на Юристи.ua.

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Когда нужно открывать ФЛП

Закон "О личном крестьянском хозяйстве" позволяет гражданам свободно реализовывать излишки собственной продукции другим людям. В частности, это можно делать через поиск клиентов в интернете.

Однако необходимость открытия ФЛП возникает тогда, когда деятельность приобретает признаки систематичности. Например, если человек выращивает целые партии растений под заказ покупателей с целью получения регулярной прибыли.

Существуют также требования к тому, что именно выращивает пенсионер. Если на продажу выращиваются саженцы плодовых деревьев или семена для посева, производитель по закону обязан внестись в Реестр субъектов семеноводства и рассадничества и пройти сертификацию продукта, который выращивает продавец непосредственно перед продажей.

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Сколько можно заработать без уплаты налогов

Для доходов от продажи собственной продукции, выращенной на своей земле, Налоговый кодекс предусматривает льготу. В 2026 году лимит не облагаемой налогом суммы составляет 103 764 гривны.

Однако чтобы воспользоваться этой льготой, владельцу необходимо обратиться в администрацию своего населенного пункта за справкой о наличии земельного участка по форме № 3-ДФ.

Если же продавец превысил предел в 103 764 гривен, придется задекларировать и уплатить налог. Однако сделать это необходимо будет только с суммы превышения.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, о каком налоге стоит не забывать даже после закрытия ФЛП. Само по себе отсутствие прибыли или приостановка предпринимательской деятельности не означает, что можно не платить налоги. Однако в законодательстве предусмотрены отдельные случаи, когда налог можно не платить.

Также мы сообщали, как открыть ФЛП в 2026 году. Для этого теперь не обязательно ехать в ЦНАП или Налоговую службу, стоять в длинных очередях и иметь при себе кучу копий документов. Все это теперь можно сделать прямо через «Дию».