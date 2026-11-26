Стихійний ринок. Фото: Нововолинська міська рада

Вихід на пенсію відкриває можливості для купи вільного часу. Для тих, хто живе у багатоквартирних будинках — це унікальна можливість спробувати приготувати безліч смачних страв. А для тих, хто має приватний будинок з городом може вирощувати фрукти, овочі та різні рослини. Крім того, вирощений врожай можна спробувати продати. Проте виникає питання: чи не зацікавиться держава так званою підприємницькою діяльністю продавця і чи потрібно відкривати ФОП.

Про це дізнавались Новини.LIVE з посиланням на Юристи.ua.

Реклама

Коли потрібно відкривати ФОП

Закон "Про особисте селянське господарство" дозволяє громадянам вільно реалізовувати продаж надлишків власної продукції іншим людям. Зокрема це можна робити через пошук клієнтів в інтернеті.

Проте необхідність відкривати ФОП виникає тоді, коли діяльність набуває ознак системи. Наприклад, якщо людина вирощує цілі партії рослин під замовлення покупців заради отримання регулярного прибутку.

Існують також вимоги до того, що саме вирощує пенсіонер. Якщо на продаж вирощуються саджанці плодових дерев чи насіння для сівби, виробник за законом зобовʼязаний увійти до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва і пройти сертифікацію продукту, який вирощує продавець перед самим продажем.

Читайте також:

Скільки можна заробити без сплати податків

Для доходів від продажу власної продукції, вирощеної на своїй землі, Податковий кодекс передбачає пільгу. У 2026 році ліміт отриманої суми без оподаткування становить 103 764 гривень.

Проте щоб скористатись цією пільгою, власнику необхідно звернутись в адміністрації свого населеного пункту довідку про наявність земельної ділянки за формою № 3-ДФ.

Якщо ж продавець вийшов за межі 103 764 гривень, задекларувати та сплатити податок доведеться. Проте зробити це необхідно буде лише із суми перевищення.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, про який податок варто не забувати навіть після закриття ФОП. Сама по собі відсутність прибутку чи призупинення підприємницької діяльності не означає, що можна не сплачувати податки. Однак законодавство має окремі випадки, коли податок можна не сплачувати.

Також ми повідомляли, як відкрити ФОП у 2026 році. Для цього тепер не обовʼязково їхати в ЦНАП або Податкову службу, стояти довжелезні черги та мати із собою купу копій документів. Все це тепер можна зробити прямо через Дію.