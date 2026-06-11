Продажа автомобиля без согласия супруга: когда это возможно и в каких случаях придется выплачивать компенсацию

Продажа автомобиля, приобретенного в браке. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Автомобиль, приобретенный в браке, не всегда можно продать по собственному усмотрению. Даже если транспортное средство зарегистрировано только на мужа или жену, оно может считаться совместной собственностью супругов.

О том, можно ли продавать автомобиль без согласия супруга в Украине, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на сайт Судебной власти Украины.

Можно ли продать автомобиль без согласия супруга

На практике довольно часто возникают ситуации, когда один из супругов или уже бывший муж или жена продает автомобиль, купленный во время брака, не сообщив об этом другому совладельцу и не получив его согласия.

Многие считают, что если автомобиль оформлен только на одного человека, то он может свободно им распоряжаться. Однако украинское законодательство предусматривает другие правила. Имущество, приобретенное во время брака, по общему правилу принадлежит обоим супругам независимо от того, кто именно зарабатывал средства на его покупку.

Стоит отметить, что большинство договоров купли-продажи автомобилей в Украине оформляется в сервисных центрах МВД без нотариального заверения. При переоформлении транспортного средства сотрудники сервисных центров не требуют письменного согласия второго супруга. Именно поэтому продажа автомобиля без ведома мужа или жены технически возможна.

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Однако отсутствие такой проверки не означает, что сделка безопасна для продавца. Если впоследствии другой супруг докажет, что автомобиль был совместной собственностью и его продали без согласования, дело может дойти до суда.

Семейный кодекс Украины определяет, что все имущество, приобретенное супругами во время брака, является их общей совместной собственностью. Это правило действует даже в случаях, когда один из супругов не имел собственного дохода из-за:

обучения;

ухода за детьми;

ведения домашнего хозяйства;

состояния здоровья или других уважительных причин.

Фактически любая вещь, приобретенная во время брака, принадлежит мужу и жене на равных правах, если иное не предусмотрено законом или договоренностью между ними.

Закон также устанавливает, что муж и жена имеют равные права на владение, пользование и распоряжение общим имуществом. Поэтому важные решения относительно такого имущества должны приниматься по взаимному согласию.

Статья 65 Семейного кодекса Украины предусматривает, что для заключения договоров в отношении ценного имущества требуется согласие второго супруга. Аналогичная норма содержится и в Гражданском кодексе Украины, который определяет, что распоряжаться совместной собственностью можно только с согласия всех совладельцев.

Если один из супругов продал автомобиль без необходимых полномочий или без согласия другого совладельца, тот имеет право обратиться в суд и требовать признания договора недействительным.

Такую позицию неоднократно подтверждал и Верховный Суд. В своих решениях судьи подчеркивали, что отсутствие согласия одного из совладельцев лишает другого лица права единолично распоряжаться совместным имуществом. В таких случаях договор может быть аннулирован в судебном порядке.

Помимо обжалования самого соглашения, муж или жена, чьи права были нарушены, могут требовать денежную компенсацию. В частности, речь идет о выплате половины стоимости проданного автомобиля, ведь доли супругов в совместном имуществе считаются равными, если иное не определено брачным договором или отдельной договоренностью.

Нужно ли согласие на продажу автомобиля от бывшей жены или мужа

Юристы также напоминают, что расторжение брака само по себе не изменяет статус имущества, приобретенного во время семейной жизни. После развода бывшие супруги остаются совладельцами такого имущества до тех пор, пока оно не будет официально разделено.

Поэтому даже после развода продажа автомобиля, купленного во время брака, без согласия бывшего мужа или жены может стать основанием для судебного спора.

В каких случаях можно продавать автомобиль без согласия супруга

Однако есть один нюанс — не все имущество, полученное во время брака, автоматически принадлежит обоим супругам. Личной частной собственностью считается имущество, полученное:

по наследству;

в дар;

приобретенное за личные средства одного из супругов.

В таких случаях согласие другой стороны на продажу не требуется. Поэтому перед продажей автомобиля лучше убедиться, что вопрос собственности не вызывает споров. Это поможет избежать судебных процессов, дополнительных расходов и риска потерять средства после уже заключенной сделки.

Ранее Новини.LIVE писали, что после развода иногда родственники одного из супругов просят вернуть подаренные ранее вещи — украшения, технику, одежду и прочее. Они аргументируют это тем, что если брак закончился, то и подарки нужно отдать. На самом деле же законным такое требование назвать трудно.

Также Новини.LIVE рассказывали, что после развода часто возникает вопрос, с кем останется домашний питомец. Если животное приобрели во время брака, оно считается общей собственностью. Решая его дальнейшую судьбу, суд учитывает различные обстоятельства и интересы сторон.