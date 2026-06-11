Продаж авто без згоди подружжя: коли це можливо та в яких випадках доведеться платити компенсацію

Продаж авто, купленого в шлюбі. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Автомобіль, придбаний під час шлюбу, не завжди можна продати на власний розсуд. Навіть якщо транспортний засіб зареєстрований лише на чоловіка або дружину, він може вважатися спільною власністю подружжя.

Про те, чи можна продавати автомобіль без згоди свого подружжя в Україні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на сайт Судової влади України.

Чи можна продати авто без згоди подружжя

На практиці доволі часто трапляються ситуації, коли один із подружжя або вже колишній чоловік чи дружина продає автомобіль, куплений під час шлюбу, не повідомивши про це іншого співвласника та не отримавши його згоди.

Багато хто вважає, що якщо авто оформлене лише на одну людину, то вона може вільно ним розпоряджатися. Однак українське законодавство передбачає інші правила. Майно, придбане під час шлюбу, за загальним правилом належить обом із подружжя незалежно від того, хто саме заробляв кошти на його купівлю.

Варто зазначити, що більшість договорів купівлі-продажу автомобілів в Україні оформлюється у сервісних центрах МВС без нотаріального посвідчення. Під час переоформлення транспортного засобу працівники сервісних центрів не вимагають письмової згоди другого з подружжя. Саме тому продаж авто без відома чоловіка або дружини технічно можливий.

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Які наслідки може мати продаж авто без згоди подружжя

Проте відсутність такої перевірки не означає, що угода є безпечною для продавця. Якщо згодом інший із подружжя доведе, що автомобіль був спільною власністю і його продали без погодження, справа може дійти до суду.

Сімейний кодекс України визначає, що все майно, набуте подружжям під час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю. Це правило діє навіть у випадках, коли один із подружжя не мав власного доходу через:

навчання;

догляд за дітьми;

ведення домашнього господарства;

стан здоров'я чи інші поважні причини.

Фактично будь-яка річ, придбана під час шлюбу, належить чоловікові та дружині на рівних правах, якщо інше не передбачено законом або домовленістю між ними.

Закон також встановлює, що чоловік і дружина мають рівні права на володіння, користування та розпорядження спільним майном. Тому важливі рішення щодо такого майна повинні ухвалюватися за взаємною згодою.

Стаття 65 Сімейного кодексу України передбачає, що для укладення договорів щодо цінного майна потрібна згода другого з подружжя. Аналогічна норма міститься і в Цивільному кодексі України, який визначає, що розпоряджатися спільною власністю можна лише за погодженням усіх співвласників.

Якщо один із подружжя продав автомобіль без необхідних повноважень або без згоди іншого співвласника, той має право звернутися до суду та вимагати визнання договору недійсним.

Таку позицію неодноразово підтверджував і Верховний Суд. У своїх рішеннях судді наголошували, що відсутність згоди одного зі співвласників позбавляє іншу особу права одноосібно розпоряджатися спільним майном. У таких випадках договір може бути скасований у судовому порядку.

Окрім оскарження самої угоди, чоловік або дружина, чиї права були порушені, можуть вимагати грошову компенсацію. Зокрема, йдеться про виплату половини вартості проданого автомобіля, адже частки подружжя у спільному майні вважаються рівними, якщо інше не визначено шлюбним договором або окремою домовленістю.

Чи потрібна згода на продаж авто від колишньої дружини або чоловіка

Юристи також нагадують, що розірвання шлюбу саме по собі не змінює статус майна, набутого під час сімейного життя. Після розлучення колишні чоловік і дружина залишаються співвласниками такого майна доти, доки воно не буде офіційно поділене.

Тому навіть після розлучення продаж автомобіля, купленого під час шлюбу, без згоди колишнього чоловіка або дружини може стати підставою для судового спору.

В яких випадках можна продавати авто без згоди подружжя

Однак є один нюанс — не все майно, отримане під час шлюбу, автоматично належить обом із подружжя. Особистою приватною власністю вважається майно, отримане:

у спадщину;

у подарунок;

придбане за особисті кошти одного з подружжя.

У таких випадках згода іншої сторони на продаж не потрібна. Тож перед продажем автомобіля краще переконатися, що питання власності не викликає суперечок. Це допоможе уникнути судових процесів, додаткових витрат та ризику втратити кошти після вже укладеної угоди.

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