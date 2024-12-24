Нужно ли платить 5% военного сбора за проданное авто

Человек, держащий деньги в руке. Фото: Unsplash

В Украине с октября усовершенствовали процедуру комиссионной реализации транспортных средств. Было введено обязательное требование подачи документа, подтверждающего рыночную стоимость транспортного средства, для заключения договора купли-продажи. Однако многих украинцев интересует, сколько налогов нужно заплатить при продаже своего авто.

О том, нужно ли платить военный сбор с денег, полученных за проданный автомобиль, пояснили в Министерстве внутренних дел Украины.

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Какой налог нужно заплатить за проданный автомобиль

Согласно Налоговому кодексу Украины (НКУ), плательщиками военного сбора являются физические лица-резиденты, получающие доходы из источников в Украине. Ставка сбора составляет 5%.

Доходы от операций по продаже движимого имущества, такие как автомобили, мотоциклы или мопеды, также подлежат налогообложению. При этом учитывается количество проданных за год транспортных средств:

Доход от продажи первого транспортного средства за год не облагается налогом. Доход от второй продажи облагается налогом по ставке 5%. Доход от продаж третьего и последующих транспортных средств облагается налогом по ставке 18%.

При этом если стоимость имущества была задекларирована во время одноразового декларирования, ее можно учесть для уменьшения суммы налогооблагаемого дохода.

Также освобождаются от налогообложения доходы, которые не включаются в общий налогооблагаемый доход или облагаются налогом по нулевой ставке. Таким образом, основная ставка военного сбора для доходов от операций с движимым имуществом остается 5%, если иное не предусмотрено НКУ.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что с 1 декабря 2024 года военный сбор вырос до 5% вместо 1,5%. Он касается почти всех сделок с недвижимостью, в том числе продажи объектов, находящихся в собственности менее трех лет.

Также мы рассказывали, что после войны Верховная Рада, вероятно, внедрит прогрессивную шкалу НДФЛ. Это означает, что ставки налога будут расти вместе с доходами плательщиков.