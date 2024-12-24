Чи потрібно платити 5% військового збору за продане авто

Людина тримає гроші в руці. Фото: Unsplash

В Україні з жовтня удосконалили процедуру комісійної реалізації транспортних засобів. Було запроваджено обов'язкову вимогу подання документа, що підтверджує ринкову вартість транспортного засобу, для укладення договору купівлі-продажу. Однак багатьох українців цікавить, скільки ж податків потрібно заплатити під час продажу свого авто.

Про те, чи потрібно сплачувати військовий збір з грошей, отриманих за проданий автомобіль, пояснили в Міністерстві внутрішніх справ України.

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Який податок потрібно заплатити за проданий автомобіль

Згідно з Податковим кодексом України (ПКУ), платниками військового збору є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи з джерел в Україні. Ставка збору становить 5%.

Доходи від операцій із продажу рухомого майна, такі як автомобілі, мотоцикли чи мопеди, також підлягають оподаткуванню. При цьому враховується кількість проданих за рік транспортних засобів:

Дохід від продажу першого транспортного засобу за рік не оподатковується. Дохід від другого продажу оподатковується за ставкою 5%. Дохід від продажу третього і наступних транспортних засобів оподатковується за ставкою 18%.

При цьому, якщо вартість майна була задекларована під час одноразового декларування, її можна врахувати для зменшення суми оподатковуваного доходу.

Також звільняються від оподаткування доходи, які не включаються до загального оподатковуваного доходу або оподатковуються за нульовою ставкою. Таким чином, основна ставка військового збору для доходів від операцій із рухомим майном залишається 5%, якщо інше не передбачено ПКУ.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що з 1 грудня 2024 року військовий збір зріс до 5% замість 1,5%. Він стосується майже всіх угод з нерухомістю, зокрема продажу об’єктів, які перебувають у власності менш ніж три роки.

Також ми розповідали, що після закінчення війни Верховна Рада, ймовірно, впровадить прогресивну шкалу ПДФО. Це означатиме, що ставки податку зростатимуть разом із доходами платників.