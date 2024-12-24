Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Продаж авто в Україні — чи потрібно платити військовий збір arrow

Продаж авто в Україні — чи потрібно платити військовий збір

24 грудня 2024 11:06
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Чи потрібно платити 5% військового збору за продане авто
Людина тримає гроші в руці. Фото: Unsplash
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

В Україні з жовтня удосконалили процедуру комісійної реалізації транспортних засобів. Було запроваджено обов'язкову вимогу подання документа, що підтверджує ринкову вартість транспортного засобу, для укладення договору купівлі-продажу. Однак багатьох українців цікавить, скільки ж податків потрібно заплатити під час продажу свого авто.

Про те, чи потрібно сплачувати військовий збір з грошей, отриманих за проданий автомобіль, пояснили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Читайте також:

Який податок потрібно заплатити за проданий автомобіль

Згідно з Податковим кодексом України (ПКУ), платниками військового збору є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи з джерел в Україні. Ставка збору становить 5%.

Доходи від операцій із продажу рухомого майна, такі як автомобілі, мотоцикли чи мопеди, також підлягають оподаткуванню. При цьому враховується кількість проданих за рік транспортних засобів:

  1. Дохід від продажу першого транспортного засобу за рік не оподатковується.
  2. Дохід від другого продажу оподатковується за ставкою 5%.
  3. Дохід від продажу третього і наступних транспортних засобів оподатковується за ставкою 18%.

При цьому, якщо вартість майна була задекларована під час одноразового декларування, її можна врахувати для зменшення суми оподатковуваного доходу.

Також звільняються від оподаткування доходи, які не включаються до загального оподатковуваного доходу або оподатковуються за нульовою ставкою. Таким чином, основна ставка військового збору для доходів від операцій із рухомим майном залишається 5%, якщо інше не передбачено ПКУ.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що з 1 грудня 2024 року військовий збір зріс до 5% замість 1,5%. Він стосується майже всіх угод з нерухомістю, зокрема продажу об’єктів, які перебувають у власності менш ніж три роки. 

Також ми розповідали, що після закінчення війни Верховна Рада, ймовірно, впровадить прогресивну шкалу ПДФО. Це означатиме, що ставки податку зростатимуть разом із доходами платників.

податки транспорт авто гроші військовий збір

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:21 Знеструмлені населені пункти — яка ситуація зі світлом в Україні

11:21 В "Оберіг" вноситимуть ще більше даних для ТЦК — що відомо

11:14 Тарифи з 1 січня — скільки доведеться платити мешканцям Львова

11:09 Ці 8 приладів зруйнують ваш подовжувач — чому їх варто уникати

11:07 "єВідновлення" — дві категорії ВПО отримають нові компенсації

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:06 Продаж авто в Україні — чи потрібно платити військовий збір

11:03 У ДПСУ показали, як бійці знищили піхоту та мотоцикли росіян

11:02 США вдарили з авіації по об'єктах ІДІЛ в Сирії

10:59 У трьох областях хотіли налагодити продаж зброї — деталі від СБУ

10:53 Росіяни випустили по Україні 60 БпЛА — скільки вдалося збити

11:21 Знеструмлені населені пункти — яка ситуація зі світлом в Україні

11:21 В "Оберіг" вноситимуть ще більше даних для ТЦК — що відомо

11:14 Тарифи з 1 січня — скільки доведеться платити мешканцям Львова

11:09 Ці 8 приладів зруйнують ваш подовжувач — чому їх варто уникати

11:07 "єВідновлення" — дві категорії ВПО отримають нові компенсації

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:06 Продаж авто в Україні — чи потрібно платити військовий збір

11:03 У ДПСУ показали, як бійці знищили піхоту та мотоцикли росіян

11:02 США вдарили з авіації по об'єктах ІДІЛ в Сирії

10:59 У трьох областях хотіли налагодити продаж зброї — деталі від СБУ

10:53 Росіяни випустили по Україні 60 БпЛА — скільки вдалося збити

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

22:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

Text

10:52 Нардеп сказав чи був витік даних з держреєстрів після кібератаки

Text

09:29 У ЗСУ пояснили, що означає посилення армії Росії військами КНДР

Text

08:00 Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

Text

01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

23 грудня 2024
Text

23:13 Толоконніков прокоментував заяви про наступ росіян на Херсон

Text

20:23 Токар назвав найбільш вразливі до зламу реєстри в Україні

Text

19:56 За ґрати за оголене фото — Железняк розкритикував закон

Text

17:50 Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

Text

14:41 Ворог змінив тактику — військовий прокоментував штурми на Курщині

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

13:50 Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні