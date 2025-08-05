ПриватБанк выставляет на аукцион кредиты украинцев — что ждет должников

Люди возле отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

14 августа ПриватБанк проведет большой аукцион по продаже просроченных кредитов на сумму 5,2 млрд грн. Таким образом банк хочет "очистить" свой кредитный портфель.

О том, как будут проходить торги и что будет с проданными кредитами дальше, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Что именно продают и какие условия торгов

По данным размещенным на платформе СЕТАМ, в лот войдут 658 тысяч потребительских кредитов без залога:

средний долг — около 7,9 тыс. грн;

наименьший — 100 грн;

самый большой — 250 тыс. грн.

Это кредиты, которые накапливались за последние 20 лет, и большинство из них просрочены еще до начала полномасштабной войны.

При этом отмечается, что в продажу не попадут кредиты военных, мобилизованных и жителей зон боевых действий и оккупированных территорий.

Лот продается по голландской схеме: стартовая цена — 5,2 млрд грн, но она будет постепенно снижаться на 31 223 740.17 грн до минимальных 62,45 млн грн (1,2% от номинала). Эксперты прогнозируют, что реальная стоимость продажи может быть лишь 1-3% от общей суммы долга — примерно 156 млн грн.

Что будет с должниками после продажи их кредитов

Новый владелец долгов (как правило — коллекторская компания) получит все права банка без согласия должников. Коллекторы обычно активнее требуют возврата средств:

звонят по телефону;

присылают сообщения;

подают заявление о взыскании задолженности в суд.

Однако закон позволяет им действовать только в установленное время (9:00-19:00) и с согласия должника на контакт. Из-за небольших сумм долга коллекторы редко обращаются в суд, ведь расходы могут превысить сам долг. Но крупные кредиты они все же могут взыскивать через суд.

Стоит также отметить, что некоторые коллекторы превышают полномочия — звонят ночью, угрожают или разглашают личные данные. Юристы советуют фиксировать все такие случаи и жаловаться в НБУ или полицию.

Ранее мы писали, что в конце июля Высокий суд Лондона встал на сторону ПриватБанка, постановив, что бывшие владельцы Коломойский и Боголюбов должны возместить убытки в сумме около 2 млрд долларов.

Также мы рассказывали, что часто кредиторы привлекают коллекторов для взыскания просроченных долгов. В Украине слово "коллектор" нередко вызывает негативные ассоциации из-за угроз или назойливых звонков. Однако деятельность таких компаний строго регламентирована законом, который определяет, что им разрешено, а что запрещено.