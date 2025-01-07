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Табу для колекторів — як заборонено взаємодіяти з боржником

7 січня 2025 11:08
Єлизавета Супівська - редактор
Проблеми з колекторами – що їм заборонено робити і як себе захистити
Чоловік із телефоном у руках. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Нерідко трапляється, що кредитори звертаються до колекторських компаній за допомогою, аби врегулювати прострочену заборгованість. Для українців слово "колектор" має негативну конотацію, бо асоціюється з погрозами, безперервними дзвінками, шантажем тощо. Проте дії таких компаній чітко регулює закон, визначаючи дозволені та заборонені вчинки.

Про це розповіли в Національному банку.

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Як заборонено взаємодіяти з боржником

Кредитори повинні звертатися лише до легальних компаній, внесених у спеціальний реєстр НБУ. Тоді регулятор зможе надавати підтримку сторонам конфлікту в разі недобросовісної поведінки колекторів. Згідно з законом "Про споживче кредитування", їм заборонено:

  • вишукувати особисту інформацію про боржника, зокрема щодо стану здоров’я, місця та графіку роботи, подорожей, зустрічей тощо;
  • шантажувати, погрожувати, задіювати психологічний/фізичний тиск;
  • обманювати щодо строку погашення та розміру заборгованості, вимагати компенсацію своєї роботи;
  • взаємодіяти у нічний час (з 20:00 до 9:00), у вихідні, святкові та неробочі дні за власною ініціативою;
  • користуватися сервісом автодозвону більше 30 хвилин на добу;
  • інформувати третіх осіб про борг;
  • шкодити репутації споживача;
  • зустрічатися з боржником без попереднього повідомлення і погодження;
  • взаємодіяти більше двох разів на добу, окрім випадків, коли ініціатива йде від боржника.

Як видно, жодних протиправних дій колекторам не дозволено. В їх обов’язки входить проведення телефонних і відеопереговорів, а також особистих зустрічей з клієнтом у певні години (з 9:00 до 20:00). Але виключно за умови, що людина попередньо погодилася на взаємодію.

Плюс колектори можуть надсилати текстові, голосові та поштові повідомлення з позначкою "Вручити особисто" за місцем проживання/роботи.

Що робити у разі незаконних дій колекторів

Стикнувшись з погрозами, шантажем, переслідуваннями тощо, необхідно одразу відреагувати на неправомірні дії. Спершу варто звернутися до фінансової установи, яка замовила послуги компанії, та повідомити про порушення закону.

Якщо скарга не подіяла, зберіть доказову базу (записи телефонних розмов, фото/відео, скриншоти) і надайте матеріали в Національний банк. Це легко зробити онлайн за допомогою сервісу Опендатабот. Плюс не завадить написати заяву в поліцію у випадку застосування колекторами насилля (психологічного чи фізичного).

Зауважимо, НБУ не зможе допомогти з проблемами, якщо фірма не включена у спеціальний реєстр легальних колекторських компаній. Доведеться одразу йти в правоохоронні органи.

Нагадаємо, прострочена заборгованість може призвести до багатьох проблем. Кредитор має право звернутися в суд, після чого відбудеться арешт банківських рахунків та відчуження майна для повного погашення боргу. Хоча можна домовитися про реструктуризацію, вчасно повідомивши про фінансові труднощі.  

Також ми писали, що для уникнення боргів за газопостачання важливо щомісяця вчасно передавати показники лічильника. В Нафтогазі нагадали граничну дату — до 5 числа кожного місяця. Так оператор зможе підрахувати об’єм спожитого ресурсу і виставити правильний рахунок.

НБУ закон кредити колектори борги

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13:35 У США є загиблі внаслідок потужної снігової бурі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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