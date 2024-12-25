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Кредитні борги — що буде, якщо не повернути мікрозайм

25 грудня 2024 10:24
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Невчасно повернений мікрозайм — яка відповідальність передбачена для боржника
Гроші у гаманці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Для багатьох українців кредитні кошти можуть бути важливим фінансовим інструментом. Іноді трапляються непередбачувані обставини, які можуть призвести до неспроможності повернути борг.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде, якщо вчасно не повернути мікрозайм.

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Які дії можуть вжити кредитори

Навіть якщо платіж прострочено на один день, клієнт вважатиметься боржником, а фінансова установа може застосувати такі заходи:

  • представники банку або кредитної установи наполегливо нагадуватимуть про платіж та відповідальність телефонними дзвінками;
  • можуть продати борг факторинговій компанії, яка стане кредитором і вимагатиме сплату боргу, включаючи звернення до суду;
  • можуть продати борг колекторам, які можуть вдаватися до маніпуляцій і навіть психологічного тиску.

Уникнути конфліктних ситуацій можна, звернувшись до фінансової організації для переговорів. Реструктуризація боргу або інші домовленості можуть допомогти зменшити тиск.

Яка відповідальність передбачена за несплату кредиту

Якщо клієнт не платить кредит, фінансова установа може звернутися до суду. Судове рішення, ухвалене на користь кредитора, може призвести до таких наслідків:

  • арешт банківських рахунків — усі фінансові активи, включаючи депозити та цінні папери, можуть бути заблоковані;
  • відчуження майна — нерухомість або інші матеріальні цінності боржника можуть бути продані на торгах.

Кримінальна відповідальність можлива лише у разі доведеного шахрайства, наприклад, фальсифікації документів чи наміру не повертати кошти з самого початку.

Основними наслідками несплати мікрозайму є:

  • штрафи за порушення умов договору;
  • пеня — нарахування додаткових відсотків за кожен день прострочення;
  • чорний список — внесення до бази неблагонадійних клієнтів;
  • дзвінки колекторів — постійні нагадування та психологічний тиск;
  • юридичні заходи — арешт майна та рахунків.

Також несплата негативно впливає на кредитну історію, що унеможливлює отримання кредитів у майбутньому.

У яких випадках можна не платити кредит

Є обставини, за яких боржник може уникнути виплат:

  • реструктуризація боргу — зміна графіка та розміру платежів може стати вирішенням для тих, хто тимчасово втратив платоспроможність;
  • позовна давність — якщо протягом трьох років фінансова організація не звернулась до суду, борг може бути списаний. Важливо, щоб за цей час кредитор не висував претензій.

Особливі випадки стосуються військовослужбовців та осіб, постраждалих від війни. Наприклад, захисникам України згідно з законом можуть бути списані всі відсотки за кредитом.

Нагадаємо, українці можуть звернутися до Ощадбанку за кеш-кредитом. Клієнтам видають до 400 000 грн під різні процентні ставки.

Також ми писали, що колектори відомі своїми методами стягування кредитних коштів. Українцям варто знати, чи можуть вони нашкодити діловій репутації.

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11:08 Президент вручив сертифікати на квартири Героям і рідним загиблих

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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