Несвоевременно возвращенный микрозайм — какая ответственность предусмотрена для должника

Деньги в кошельке. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Для многих украинцев кредитные средства могут являться важным финансовым инструментом. Иногда случаются непредсказуемые обстоятельства, которые могут привести к неспособности вернуть долг.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет, если вовремя не вернуть микрозайм.

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Какие действия могут предпринять кредиторы

Даже если платеж просрочен на один день, клиент будет считаться должником, а финансовое учреждение может применить следующие меры:

представители банка или кредитного учреждения будут упорно напоминать о платеже и ответственности телефонными звонками;

могут продать долг факторинговой компании, которая станет кредитором и потребует уплаты долга, включая обращение в суд;

могут продать долг коллекторам, которые могут прибегать к манипуляциям и даже психологическому давлению.

Избежать конфликтных ситуаций можно, обратившись в финансовую организацию для переговоров. Реструктуризация долга или другие договоренности могут помочь снизить давление.

Какая ответственность предусмотрена за неуплату кредита

Если клиент не платит кредит, финансовое учреждение может обратиться в суд. Судебное решение, принятое в пользу кредитора, может привести к следующим последствиям:

арест банковских счетов — все финансовые активы, включая депозиты и ценные бумаги, могут быть заблокированы;

отчуждение имущества — недвижимость или другие материальные ценности должника могут быть проданы на торгах.

Уголовная ответственность возможна только в случае доказанного мошенничества, например фальсификации документов или намерения не возвращать средства с самого начала.

Основными последствиями неуплаты микрозайма являются:

штрафы за нарушение условий договора;

пеня — начисление дополнительных процентов за каждый день просрочки;

черный список — внесение в базу неблагонадежных клиентов;

звонки коллекторов — постоянные напоминания и психологическое давление;

юридические меры — арест имущества и счетов.

Также неуплата негативно влияет на кредитную историю, что делает невозможным получение кредитов в будущем.

В каких случаях можно не платить кредит

Есть обстоятельства, при которых должник может избежать выплат:

реструктуризация долга — изменение графика и размера платежей может стать решением для временно утративших платежеспособность;

исковая давность — если в течение трех лет финансовая организация не обратилась в суд, долг может быть списан. Важно, чтобы за это время кредитор не выдвигал претензий.

Особые случаи относятся к военнослужащим и лицам, пострадавшим от войны. К примеру, защитникам Украины по закону могут быть списаны все проценты по кредиту.

Напомним, украинцы могут обратиться в Ощадбанк за кэш-кредитом. Клиентам выдают до 400 000 грн под разные процентные ставки.

Также мы писали, что коллекторы известны своими методами взимания кредитных средств. Украинцам следует знать, могут ли они навредить деловой репутации.