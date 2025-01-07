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Табу для коллекторов — как запрещено общаться с должником

7 января 2025 11:08
Елизавета Супивская - редактор
Проблемы с коллекторами – что им запрещено делать и как себя защитить
Мужчина с телефоном в руках. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Нередко случается, что кредиторы обращаются к коллекторским компаниям за помощью, чтобы урегулировать просроченную задолженность. Для украинцев слово "коллектор" имеет негативную коннотацию, ведь ассоциируется с угрозами, непрерывными звонками, шантажом и тому подобное. Однако действия таких компаний четко регулирует закон, определяя разрешенные и запрещенные поступки.

Об этом рассказали в Национальном банке.

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Как запрещено взаимодействовать с должником

Кредиторы должны обращаться только к легальным компаниям, внесенным в специальный реестр НБУ. Тогда регулятор сможет оказывать поддержку сторонам конфликта в случае недобросовестного поведения коллекторов. Согласно закону "О потребительском кредитовании", им запрещено:

  • искать личную информацию о должнике, в частности относительно состояния здоровья, места и графика работы, путешествий, встреч и т.д.;
  • шантажировать, угрожать, задействовать психологическое/физическое давление;
  • обманывать относительно срока погашения и размера задолженности, требовать компенсацию своей работы;
  • взаимодействовать в ночное время (с 20:00 до 9:00), в выходные, праздничные и нерабочие дни по собственной инициативе;
  • пользоваться сервисом автодозвона более 30 минут в сутки;
  • информировать третьих лиц о долге;
  • вредить репутации потребителя;
  • встречаться с должником без предварительного уведомления и согласования;
  • взаимодействовать более двух раз в сутки, кроме случаев, когда инициатива исходит от должника.

Как видно, никаких противоправных действий коллекторам не позволено. В их обязанности входит проведение телефонных и видеопереговоров, а также личных встреч с клиентом в определенные часы (с 9:00 до 20:00). Но исключительно при условии, что человек предварительно согласился на взаимодействие.

Плюс коллекторы могут присылать текстовые, голосовые и почтовые сообщения с пометкой "Вручить лично" по месту жительства/работы.

Что делать в случае незаконных действий коллекторов

Стыкнувшись с угрозами, шантажом, преследованиями и т.д., необходимо сразу отреагировать на неправомерные действия. Сначала стоит обратиться в финансовое учреждение, которое заказало услуги компании, и сообщить о нарушении закона.

Если жалоба не подействовала, соберите доказательную базу (записи телефонных разговоров, фото/видео, скриншоты) и предоставьте материалы в Национальный банк. Это легко сделать онлайн с помощью сервиса Опендатабот. Плюс не помешает написать заявление в полицию в случае применения коллекторами насилия (психологического или физического).

Отметим, НБУ не сможет помочь с проблемами, если фирма не включена в специальный реестр легальных коллекторских компаний. Придется сразу идти в правоохранительные органы.

Напомним, просроченная задолженность может привести ко многим проблемам. Кредитор имеет право обратиться в суд, после чего произойдет арест банковских счетов и отчуждение имущества для полного погашения долга. Хотя можно договориться о реструктуризации, вовремя сообщив о финансовых трудностях.

Также мы писали, что для избежания долгов за газоснабжение важно ежемесячно вовремя передавать показания счетчика. В Нафтогазе напомнили предельную дату — до 5 числа каждого месяца. Так оператор сможет подсчитать объем потребленного ресурса и выставить правильный счет.

НБУ закон кредиты коллекторы долги

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