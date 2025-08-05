ПриватБанк виставляє на аукціон кредити українців — що чекає на боржників

Люди біля відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

14 серпня ПриватБанк проведе великий аукціон з продажу прострочених кредитів на суму 5,2 млрд грн. Таким чином банк хоче "очистити" свій кредитний портфель.

Про те, як проходитимуть торги та що буде з проданими кредитами далі, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Що саме продають та які умови торгів

За даними розміщеними на платформі СЕТАМ, у лот увійдуть 658 тисяч споживчих кредитів без застави:

середній борг — близько 7,9 тис. грн;

найменший — 100 грн;

найбільший — 250 тис. грн.

Це кредити, які накопичувалися за останні 20 років, і більшість із них прострочені ще до початку повномасштабної війни.

При цьому зазначається, що у продаж не потраплять кредити військових, мобілізованих та жителів зон бойових дій і окупованих територій.

Лот продається за голландською схемою: стартова ціна — 5,2 млрд грн, але вона поступово знижуватиметься на 31 223 740.17 грн до мінімальних 62,45 млн грн (1,2% від номіналу). Експерти прогнозують, що реальна вартість продажу може бути лише 1–3% від загальної суми боргу — приблизно 156 млн грн.

Що буде з боржниками після продажу їх кредитів

Новий власник боргів (як правило колекторська компанія) отримає всі права банку без згоди боржників. Колектори зазвичай активніше вимагають повернення коштів:

телефонують;

надсилають повідомлення;

подають заяву про стягнення заборгованості до суду.

Однак закон дозволяє їм діяти лише у встановлений час (9:00–19:00) і за згодою боржника на контакт. Через невеликі суми боргу колектори рідко звертаються до суду, адже витрати можуть перевищити сам борг. Але великі кредити вони все ж можуть стягувати через суд.

Варто також зазначити, що деякі колектори перевищують повноваження — телефонують уночі, погрожують або розголошують особисті дані. Юристи радять фіксувати всі такі випадки та скаржитися до НБУ чи поліції.

Раніше ми писали, що наприкінці липня Високий суд Лондона став на бік ПриватБанку, постановивши, що колишні власники Коломойський та Боголюбов мають відшкодувати збитки у сумі близько 2 млрд доларів.

Також ми розповідали, що часто кредитори залучають колекторів для стягнення прострочених боргів. В Україні слово "колектор" нерідко викликає негативні асоціації через погрози чи настирливі дзвінки. Однак діяльність таких компаній суворо регламентована законом, який визначає, що їм дозволено, а що заборонено.