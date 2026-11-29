Отделение Приватбанка. Фото: Новини.LIVE

Намерение государственного Приватбанка пополнить бюджет почти на 3,87 миллиарда гривен за счет продажи значительной части горнолыжного курорта "Буковель" и гостиничного комплекса Radisson в Полянице натолкнулось на нулевой спрос. Запланированный на 26 ноября 2026 года электронный аукцион в системе Prozorro пришлось отменить — на многомиллиардный актив не нашлось ни одного претендента.

Об этом сообщает Forbes Ukraine, передают Новини.LIVE.

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Почему выгоднее арендовать горнолыжный комплекс

Несмотря на отсутствие покупателей, туристическая инфраструктура в Карпатах не простаивает. Фактическим распорядителем выставленных на продажу объектов остается ООО "Буковель", бенефициарами которого являются Захар и Оксана Палицы.

Еще в ноябре 2025 года на безальтернативной основе они победили в арендных торгах и закрепили за собой право пользования подъемниками, земельным банком курорта, а также отелем Radisson и комплексом "Гуртожиток".

Только аренда канатных дорог и земли обходится компании почти в 9,9 миллиона гривен в месяц, что составляет около 119 миллионов гривен в год. На фоне стартовой цены выкупа почти в 3,87 миллиарда гривен с учетом НДС длительная аренда для бизнеса выглядит гораздо более привлекательной альтернативой, чем единовременный платеж в размере миллиардных инвестиций.

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Как пытались продать инфраструктуру

Инфраструктуру курорта, перешедшую в собственность государственного банка ещё до национализации в рамках урегулирования проблемной кредитной задолженности, пытались реализовать двумя отдельными лотами:

В одном из них находились 14 канатных дорог, 34 земельных участка общей площадью около 101 гектара, насосная станция, две трансформаторные подстанции и 10 коммерческих помещений. Во втором — здания гостиничного комплекса Radisson, помещения общежития и два земельных участка под ними.

Эта продажа является частью масштабной стратегии ПриватБанка по очистке баланса от изъятого залогового имущества, анонсированной еще в июле 2026 года. Помимо карпатских активов, в перечень топ-объектов для реализации вошли днепровские "Днепр-Арена" и известный рынок ТЦ "Приозерный". При этом финучреждение жестко отбирает круг потенциальных инвесторов. К торгам категорически не допускаются бывшие акционеры и экс-руководство банка.

Поскольку первая попытка реализовать карпатские активы по стартовой оценке провалилась, теперь банку придется либо пересмотреть условия проведения повторных торгов, либо продолжать получать стабильный денежный поток от действующих договоров аренды.

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