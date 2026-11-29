Відділення Приватбанку. Фото: Новини.LIVE

Намір державного Приватбанку залучити до бюджету майже 3,87 мільярда гривень від продажу значної частини гірськолижного курорту "Буковель" та готельного комплексу Radisson у Поляниці наштовхнувся на нульовий попит. Запланований на 26 листопада 2026 року електронний аукціон у системі Prozorro довелося скасувати — на багатомільярдний актив не знайшлося жодного претендента.

Про це повідомляє Forbes Ukraine, передають Новини.LIVE.

Реклама

Чому вигідніше орендувати гірськолижний комплекс

Попри відсутність покупців, туристична інфраструктура в Карпатах не простоює. Фактичним розпорядником виставлених на продаж об'єктів залишається ТОВ "Буковель", бенефіціарами якого є Захар та Оксана Палиці.

Ще у листопаді 2025 року на безальтернативній основі перемогла вони перемогли в орендних торгах і закріпила за собою право користування витягами, земельним банком курорту, а також готелем Radisson і комплексом "Гуртожиток".

Тільки оренда канатних доріг і землі обходиться компанії у майже 9,9 мільйонів гривень на місяць, що близько 119 мільйонів гривень на рік. На тлі стартової ціни викупу майже у 3,87 мільярдів гривень із урахуванням ПДВ тривала оренда для бізнесу виглядає значно привабливішою альтернативою, ніж одномоментний платіж мільярдних інвестицій.

Читайте також:

Як намагались продати інфраструктуру

Інфраструктуру курорту, яка перейшла у власність державного банку ще до націоналізації в межах врегулювання проблемної кредитної заборгованості, намагалися реалізувати двома окремими лотами:

В одному було 14 канатних доріг, 34 земельні ділянки сукупною площею близько 101 гектара, насосна станція, дві трансформаторні підстанції та 10 комерційних приміщень. В іншому — будівлі готельного комплексу Radisson, приміщення гуртожитку та дві земельні ділянки під ними.

Цей продаж є частиною масштабної стратегії ПриватБанку з очищення балансу від стягнутого заставного майна, анонсованої ще в липні 2026 року. Окрім карпатських активів, до переліку топ-об'єктів на реалізацію потрапили дніпровські "Дніпро-Арена" та відомий ринок ТЦ "Приозерний". При цьому фінустанова жорстко фільтрує коло потенційних інвесторів. До торгів категорично не допускають колишніх акціонерів та ексменеджмент банку.

Оскільки перша спроба реалізувати карпатські активи за стартовою оцінкою провалилася, тепер банку доведеться або переглядати умови проведення повторних торгів, або продовжувати отримувати стабільний грошовий потік від чинних договорів оренди.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, за яку суму продали одну з візитівок Дніпра. Власниками комплексту стало ТОВ "Ріал Естейт 7". До лота увійшов стадіон "Дніпро-Арена" та навчально-тренувальна база в Придніпровську.

Також ми повідомляли, які монети вигідно продати у 2026 році. Адже деякі копійки мають колекційну цінність. Поціновувачі нумізматики за особливі різновиди старих номіналів готові платити десятки тисяч гривень.