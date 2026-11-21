Відпочинок на курорті Буковель. Фото: Google Maps

Чимало українців, плануючи зимовий відпочинок, обирають поїздку на гірськолижний курорт Буковель. Але ціни на проживання і розваги можуть "кусатися" у 2026 році, якщо не дотримуватися деяких базових порад. Ми розібралися, що допоможе туристам заощадити значну суму, не обмежуючи себе у тривалості відпустки чи активностях.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як не переплатити за відпочинок у Буковелі.

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Вигідні знижки на абонементи

Значну частину бюджету "з'їдають" скі-паси — спеціальні абонементи на лижні траси і підйомники. Їх вартість залежить від сезону: низький період триває до 18 грудня і з 10 березня, високий — з 19 до 24 грудня та з 8 січня до 9 березня, новорічний — з 25 грудня до 7 січня.

Вартість абонементів у Буковелі. Фото: скриншот

Найвигідніші ціни діють під час низького сезону, а найбільше доведеться заплатити в новорічний період. Але послуга раннього бронювання дозволяє заощадити 10% за умови купівлі абонементів до кінця листопада. Тобто планування відпочинку заздалегідь допоможе зберегти трохи фінансів.

Як дешевше орендувати житло

Якщо немає потреби проживати в елітному готелі з доступом до басейну чи SPA-комплексу, варто пошукати пропозиції від власників приватних садиб у навколишніх селах. Навіть взимку, коли попит шалений, можна знайти бюджетні варіанти з харчуванням чи без.

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Також не завадить моніторити офіційний сайт Буковелю: завдяки ранньому бронюванню доступні знижки до 30% на готельні номери. Проживання у грудні обійдеться туристам щонайменше у 1 800 грн за ніч (ціна з урахуванням знижки 20%). Але бажано порівняти умови на Booking.com перед замовленням.

Ціни на проживання у готелях Буковелю. Фото: скриншот

Прокат гірського спорядження

Щоб зекономити гроші, потрібно заздалегідь визначити кількість днів катання з використанням орендованого спорядження. Бо вартість послуги в Буковелі частково залежить від тривалості замовлення. Система підрахунку дуже проста: чим більше днів оренди, тим вигідніша ціна.

Наприклад, спорядження категорії С (оптимальний вибір у сегменті "ціна-якість") коштує 400 грн/доба. Якщо три дні користуватися лижами зі щоденним прокатом, то загальні витрати сягнуть 1 200 грн. Але попередня оренда на три дні поспіль дозволить заощадити 200 грн.

Оренда спорядження в Буковелі. Фото: скриншот

Не допускаючи жодної з цих помилок — стосовно абонементів, проживання та оренди гірськолижного спорядження — туристи можуть зберегти велику частину своїх фінансів. Бо інфляція добралася і до Буковелю, де послуги у 2026 році відчутно подорожчали.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які туристичні напрямки в Європі вважаються недооціненими. Українцям радять відвідати влітку 2027 року озеро Балатон в Угорщині чи італійській регіон Апулія. Там пропонують безліч варіантів відпочинку без великих натовпів туристів і з доступними цінами.

Також Новини.LIVE розповідали, на які курорти за системою "все включено" поїхати українцям у грудні 2026 року. Найоптимальнішим варіантом вважається Єгипет, де температура повітря залишається комфортною взимку. Проживання у готелі за п'ять ночей обійдеться орієнтовно у 20 000 грн.