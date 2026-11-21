Отдых на курорте Буковель. Фото: Google Maps

Многие украинцы, планируя зимний отдых, выбирают поездку на горнолыжный курорт Буковель. Однако цены на проживание и развлечения могут "кусаться" в 2026 году, если не следовать некоторым базовым советам. Мы разобрались, что поможет туристам сэкономить значительную сумму, не ограничивая себя в продолжительности отпуска или развлечениях.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как не переплатить за отдых в Буковеле.

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Выгодные скидки на абонементы

Значительную часть бюджета "съедают" ски-пассы — специальные абонементы на лыжные трассы и подъемники. Их стоимость зависит от сезона: низкий период длится до 18 декабря и с 10 марта, высокий — с 19 по 24 декабря и с 8 января по 9 марта, новогодний — с 25 декабря по 7 января.

Стоимость абонементов в Буковеле. Фото: скриншот

Самые выгодные цены действуют в низкий сезон, а больше всего придется заплатить в новогодний период. Но услуга раннего бронирования позволяет сэкономить 10% при условии покупки абонементов до конца ноября. То есть планирование отдыха заранее поможет сэкономить немного денег.

Как дешевле арендовать жилье

Если нет необходимости проживать в элитном отеле с доступом к бассейну или SPA-комплексу, стоит поискать предложения от владельцев частных усадеб в окрестных селах. Даже зимой, когда спрос огромный, можно найти бюджетные варианты с питанием или без.

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Также не помешает следить за официальным сайтом Буковеля: благодаря раннему бронированию доступны скидки до 30% на гостиничные номера. Проживание в декабре обойдется туристам как минимум в 1 800 грн за ночь (цена с учетом скидки 20%). Но перед заказом желательно сравнить условия на Booking.com.

Цены на проживание в отелях Буковеля. Фото: скриншот

Прокат горного снаряжения

Чтобы сэкономить деньги, нужно заранее определить количество дней катания с использованием арендованного снаряжения. Ведь стоимость услуги в Буковеле частично зависит от продолжительности бронирования. Система расчета очень проста: чем больше дней аренды, тем выгоднее цена.

Например, снаряжение категории С (оптимальный выбор в сегменте "цена-качество") стоит 400 грн/сутки. Если три дня пользоваться лыжами с ежедневным прокатом, то общие расходы составят 1 200 грн. Но предварительная аренда на три дня подряд позволит сэкономить 200 грн.

Аренда снаряжения в Буковеле. Фото: скриншот

Не допуская ни одной из этих ошибок — касательно абонементов, проживания и аренды горнолыжного снаряжения — туристы могут сэкономить значительную часть своих средств. Ведь инфляция добралась и до Буковеля, где услуги в 2026 году ощутимо подорожали.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие туристические направления в Европе считаются недооцененными. Украинцам советуют посетить летом 2027 года озеро Балатон в Венгрии или итальянский регион Апулия. Там предлагают множество вариантов отдыха без больших скоплений туристов и по доступным ценам.

Также Новини.LIVE рассказывали, на какие курорты по системе "все включено" стоит поехать украинцам в декабре 2026 года. Наиболее оптимальным вариантом считается Египет, где температура воздуха остается комфортной зимой. Проживание в отеле на пять ночей обойдется примерно в 20 000 грн.