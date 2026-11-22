Человек включает зарядную станцию. Фото: кадр из видео YouTube/SK PRODUCTION

В условиях длительных отключений электроэнергии украинцам трудно обойтись без такого помощника в быту, как зарядная станция. Устройства популярных брендов EcoFlow, Bluetti и Jackery рассчитаны на длительное использование, однако даже качественный аккумулятор не защищает станцию от неисправностей. Неправильное подключение, перегрев или перепады напряжения могут привести к дорогостоящему ремонту, но эти риски можно снизить.

Об этом в социальной сети Facebook рассказал блогер Сергей Федорченко, передают Новини.LIVE.

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Как правильно пользоваться зарядной станцией

Популярные зарядные станции EcoFlow, Bluetti и Jackery оснащены аккумуляторами, рассчитанными на тысячи циклов зарядки и способными без проблем прослужить несколько лет. Вместе с тем долговечность зависит не только от качества батареи, но и от правильного использования самого устройства.

Пользователям следует соблюдать 6 правил:

Не подключать станцию к розетке. Нельзя использовать кабель с двумя вилками, подключая один конец к зарядной станции, а другой — к розетке квартиры. Когда электроэнергия внезапно появится, устройство может сгореть. Технику нужно подключать непосредственно к станции, а если необходимо обеспечить питание всей квартиры, следует пригласить электрика для установки специального безопасного подключения. Защищать устройство от скачков напряжения. После отключения электроэнергии напряжение в розетках иногда может резко повышаться. Для дополнительной защиты можно использовать специальное реле напряжения, которое отключает питание во время опасных скачков. Не перекрывать вентиляционные отверстия. Для охлаждения станции требуется воздух, поэтому ее не следует ставить близко к стене, накрывать тканью или прятать в закрытый шкаф. Вокруг вентиляционных отверстий необходимо оставлять примерно 15-20 см свободного пространства, если инструкция производителя не предусматривает иного расстояния. Не перегружать станцию. Если устройство рассчитано на мощность 1000 Вт, для длительной работы рекомендуется использовать примерно 700-800 Вт. Это поможет уменьшить нагрев, но и кратковременная работа на полной мощности допустима, если это предусмотрено инструкцией. Давать устройству остыть после нагрузки. Если станция длительное время питала мощные приборы и сильно нагрелась, не стоит сразу включать быструю зарядку. Сначала нужно дать ей остыть, и обычно для этого хватает 15-20 минут, но следует ориентироваться на температуру устройства и рекомендации в инструкции. Не заряжать холодную станцию. Если устройство принесли с мороза, не следует сразу подключать его к зарядке. Сначала нужно оставить станцию в теплом помещении примерно на два часа или больше, чтобы она нагрелась.

Сколько стоит ремонт зарядной станции

Ошибки при использовании зарядной станции могут обернуться ощутимым ударом по кошельку, ведь за ремонт придется выложить немалую сумму. Конечно, при условии, что устройство вообще подлежит восстановлению, ведь в противном случае придется покупать новую станцию, и расходы будут в разы выше.

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Один из сервисных центров показал, сколько стоят отдельные ремонтные работы в 2026 году. В целом цена зависит от того, какая деталь вышла из строя, например, дороже всего обойдется замена аккумулятора. Также немалую сумму запросят за восстановление станции в случае попадания влаги.

Ориентировочная стоимость ремонта:

замена аккумулятора EcoFlow, Bluetti или Jackery — от 4 500 грн;

ремонт платы управления — от 3 500 грн;

ремонт инвертора 220 В — от 3 000 грн;

ремонт USB-портов или Power Delivery — от 2 000 грн;

замена розеток AC/DC — от 2 500 грн;

восстановление после попадания влаги — от 3 500 грн;

восстановление после перепадов напряжения — от 3 000 грн.

В то же время покупка новой зарядной станции может гораздо сильнее опустошить кошелек. Например, самые бюджетные станции EcoFlow стоят около 11-20 тысяч гривен, а цены на более мощные модели достигают 40-100 тысяч гривен и выше.

Ранее Новини.LIVE сообщали об актуальных ценах на зарядные станции в ноябре. Самая бюджетная станция Enot с номинальной мощностью 100 Вт обойдется в 4 345 грн. В то же время более мощная EcoFlow DELTA 3 EU (1024 Вт·ч) стоит 49 999 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что дешевые зарядные станции, генераторы и обогреватели должны насторожить украинцев. Нередко мошенники могут заманивать покупателей выгодными предложениями. Прежде чем покупать товар, стоит проверить продавца.