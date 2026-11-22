Людина вмикає зарядну станцію. Фото: кадр з відео YouTube/SK PRODUCTION

В умовах тривалих відключень електроенергії українцям важко обійтися без такого помічника у побуті, як зарядна станція. Пристрої популярних марок EcoFlow, Bluetti та Jackery розраховані на тривале використання, однак навіть якісний акумулятор не захищає станцію від несправностей. Неправильне підключення, перегрівання або перепади напруги можуть призвести до дорогого ремонту, але ці ризики можна суттєво зменшити.

Про це у соцмережі Facebook розповів блогер Сергій Федорченко, передають Новини.LIVE.

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Як правильно користуватися зарядною станцією

Популярні зарядні станції EcoFlow, Bluetti та Jackery обладнані акумуляторами, які розраховані на тисячі циклів заряджання і можуть без проблем прослужити декілька років. Разом з тим довговічність залежить не лише від якості батареї, а й від правильного використання самого пристрою.

Користувачам варто дотримуватися 6 правил:

Не підключати станцію до розетки. Не можна використовувати кабель із двома вилками, під'єднуючи один кінець до зарядної станції, а інший — до розетки квартири. Коли електроенергія раптово з'явиться, пристрій може згоріти. Техніку потрібно підключати безпосередньо до станції, а якщо необхідно забезпечити живлення всієї квартири, слід запросити електрика для встановлення спеціального безпечного підключення. Захищати пристрій від стрибків напруги. Після відключення електроенергії напруга в розетках іноді може різко підвищуватися. Для додаткового захисту можна використовувати спеціальне реле напруги, яке вимикає живлення під час небезпечних стрибків. Не перекривати вентиляційні отвори. Для охолодження станції потрібне повітря, тому її не варто ставити близько до стіни, накривати тканиною або ховати в закриту шафу. Навколо вентиляційних отворів потрібно залишати приблизно 15-20 см вільного простору, якщо інструкція виробника не передбачає іншої відстані. Не перевантажувати станцію. Якщо пристрій розрахований на потужність 1000 Вт, для тривалої роботи рекомендується використовувати приблизно 700-800 Вт. Це допоможе зменшити нагрівання, але й короткочасна робота на повній потужності допустима, якщо це передбачено інструкцією. Давати пристрою охолонути після навантаження. Якщо станція тривалий час живила потужні прилади та сильно нагрілася, не варто відразу вмикати швидке заряджання. Спочатку потрібно дати їй охолонути й зазвичай для цього вистачає 15-20 хвилин, але слід орієнтуватися на температуру пристрою та рекомендації в інструкції. Не заряджати холодну станцію. Якщо пристрій принесли з морозу, не слід одразу підключати його до зарядки. Спочатку потрібно залишити станцію в теплому приміщенні приблизно на дві години або більше, щоб вона нагрілася.

Скільки коштує ремонт зарядної станції

Помилки при користуванні зарядною станцією можуть обернутися відчутним ударом по гаманцю, адже за ремонт доведеться викласти чималу суму. Звичайно, за умови, що пристрій взагалі підлягає відновленню, адже в іншому випадку доведеться купувати нову станцію і витрати будуть кратно вищими.

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Один із сервісних центрів показав, скільки коштують окремі ремонтні роботи у 2026 році. Загалом ціна залежить від того, яка деталь вийшла з ладу, наприклад, найдорожче обійдеться заміна акумулятора. Також кругленьку суму попросять за відновлення станції у разі потрапляння вологи.

Орієнтовна вартість ремонту:

заміна акумулятора EcoFlow, Bluetti або Jackery — від 4 500 грн;

ремонт плати керування — від 3 500 грн;

ремонт інвертора 220 В — від 3 000 грн;

ремонт USB-портів або Power Delivery — від 2 000 грн;

заміна розеток AC/DC — від 2 500 грн;

відновлення після потрапляння вологи — від 3 500 грн;

відновлення після перепадів напруги — від 3 000 грн.

Водночас купівля нової зарядної станції може спустошити гаманець набагато відчутніше. Наприклад, найбюджетніші станції EcoFlow коштують близько 11-20 тисяч гривень, а ціни на потужніші моделі сягають 40-100 тисяч гривень і вище.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про актуальні ціни на зарядні станції у листопаді. Найбюджетніша станція Enot із номінальною потужністю 100 Вт обійдеться у 4 345 грн. Водночас потужніша EcoFlow DELTA 3 EU (1024 Вт/год) коштує 49 999 грн.

Також Новини.LIVE інформували, що дешеві зарядні станції, генератори та обігрівачі мають насторожити українців. Нерідко вигідними пропозиціями заманювати покупців можуть шахраї. Перш ніж купувати товар варто перевіряти продавця.