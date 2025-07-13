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Главная Экономика Прибыль на бумаге — сколько можно заработать на макулатуре в 2025

Прибыль на бумаге — сколько можно заработать на макулатуре в 2025

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 14:05
Есть в каждом доме — на чем украинцы могут заработать дополнительные деньги в 2025
Мужчина держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Лишняя бумага дома — это не просто мусор, а возможность немного заработать. Украинцы могут от нее избавиться — сдав на макулатуру. Хотя сейчас килограмм сырья оценивается не слишком высоко, конечная сумма напрямую зависит от объемов.

О том, сколько украинцы могут заработать на макулатуре в 2025 году и от чего зависит стоимость 1 кг, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Фиксированной цены на макулатуру нет — она формируется в зависимости от нескольких факторов: уровня влажности, чистоты, типа бумаги, степени ее изношенности и засоренности.

Несмотря на это, можно без труда избавиться от старых книг или коробок и одновременно приобщиться к сохранению окружающей среды. В 2025 году пункты сдачи принимают:

  • тетради;
  • старые книги;
  • офисные бумаги;
  • рекламные каталоги;
  • картон и упаковка;
  • периодические издания (газеты, журналы) и тому подобное.

На цену за килограмм вторсырья влияют объем, подготовка к утилизации, тип макулатуры, ее состояние, степень загрязненности и даже вид упаковки.

Чтобы получить максимально выгодную оплату, следует подготовить бумагу: сортировать, удалить посторонние примеси (скрепки, пластик), прессовать в тюки или аккуратные пачки.

Сколько платят за макулатуру в 2025 году

Сейчас за собранную бумагу можно получить в среднем от 3 до 7 грн за килограмм. Стоимость зависит от конкретного предприятия и региона. Если вы сдаете большое количество макулатуры, транспорт для вывоза может предоставить само предприятие, что значительно упрощает процесс.

На онлайн-платформе OLX также можно найти множество объявлений о приеме бумажного сырья. В большинстве случаев конкретная стоимость не указана, поэтому придется обращаться по телефону для уточнения. В среднем, согласно объявлениям, макулатуру принимают по 4 грн/кг.

Ранее мы писали, что в Украине можно получить деньги за сдачу черного и цветного металла — их ищут в старой технике, зданиях, мебели, авто и даже в мусоре. Однако существует список запрещенных вещей, которые у вас не примут.

Также мы рассказывали что имея старое авто, можно заработать, сдав его на металлолом. Принимают как корпус машины, так и ее детали для повторной переработки. Это не только дополнительный доход, но и польза для природы. Перед сдачей авто стоит его подготовить.

деньги доходы финансы продажа вторичная переработка
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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