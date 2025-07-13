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Головна Економіка Прибуток на папері — скільки можна заробити на макулатурі у 2025

Прибуток на папері — скільки можна заробити на макулатурі у 2025

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 14:05
Є у кожному домі — на чому українці можуть заробити додаткові гроші у 2025
Чоловік тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Зайвий папір вдома — це не просто сміття, а можливість трохи заробити. Українці можуть його позбутись — здавши на макулатуру. Хоча наразі кілограм сировини оцінюється не надто високо, кінцева сума напряму залежить від об'ємів. 

Про те, скільки українці можуть заробити на макулатурі у 2025 році та від чого залежить вартість 1 кг, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Фіксованої ціни на макулатуру немає — вона формується залежно від кількох чинників: рівня вологості, чистоти, типу паперу, ступеня його зношеності та засміченості.

Попри це, можна без зусиль позбутися старих книжок чи коробок і водночас долучитися до збереження довкілля. У 2025 році пункти здачі приймають:

  • зошити;
  • старі книги;
  • офісні папери;
  • рекламні каталоги;
  • картон та упаковка;
  • періодичні видання (газети, журнали) тощо.

На ціну за кілограм вторсировини впливають обсяг, підготовка до утилізації, тип макулатури, її стан, ступінь забрудненості та навіть вигляд упаковки. 

Щоб отримати максимально вигідну оплату, слід підготувати папір: сортувати, видалити сторонні домішки (скріпки, пластик), пресувати у тюки або акуратні пачки.

Скільки платять за макулатуру у 2025 році

Наразі за зібраний папір можна отримати в середньому від 3 до 7 грн за кілограм. Вартість залежить від конкретного підприємства і регіону. Якщо ви здаєте велику кількість макулатури, транспорт для вивозу може надати саме підприємство, що значно спрощує процес.

На онлайн-платформі OLX також можна знайти безліч оголошень про прийом паперової сировини. У більшості випадків конкретна вартість не вказана, тож доведеться звертатися за телефоном для уточнення. В середньому, згідно з оголошеннями, макулатуру приймають по 4 грн/кг.

Раніше ми писали, що в Україні можна отримати гроші за здачу чорного та кольорового металу — їх шукають у старій техніці, будівлях, меблях, авто та навіть у смітті. Проте існує список заборонених речей, які у вас не приймуть.

Також ми розповідали що маючи старе авто, можна заробити, здавши його на брухт. Приймають як корпус машини, так і її деталі для повторної переробки. Це не лише додатковий дохід, а й користь для природи. Перед здачею авто варто його підготувати.

гроші доходи фінанси продаж вторинна переробка
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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