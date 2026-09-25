Повторное поступление в университет в 2026 году: почему обучение на государственном финансировании ударит по кошельку

КНУ им. Тараса Шевченка. Фото: УНИАН

Многие украинцы стремятся постоянно самосовершенствоваться. Выбранная в 16–17 лет профессия для некоторых оказывается не тем делом, которым хотелось бы заниматься всю жизнь. Поэтому спустя годы после получения диплома или отчисления некоторые возвращаются в университеты, чтобы освоить новую специальность. Однако поступление на бюджет по новой специализации может ударить по кошельку и обойтись в сотни тысяч гривен.

Сайт Новини.LIVE выяснял, почему повторное поступление на бюджет обойдется в десятки, а то и сотни тысяч гривен

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Государство будет требовать возмещения средств

Абитуриенты, которые ранее учились за счет государственного бюджета, но так и не получили диплом или были отчислены при повторном поступлении, должны возместить средства государству.

Как отмечают эксперты, сумма компенсации не будет равна стоимости обучения по контракту, за который в то время платили одногруппники.

Ее рассчитывают с учетом многих факторов:

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средняя годовая стоимость обучения одного бюджетника по данным паспорта бюджетной программы в соответствующем году;

количество кредитов ECTS, полученных согласно академической справке;

количество кредитов ECTS, перезачтенных в новом учебном заведении.

Чтобы расчет был точным, необходимо обратиться в бухгалтерию учебного заведения. После чего абитуриенту выдается счет-фактура с реквизитами, по которым следует произвести выплату компенсации.

Кому разрешено не возмещать деньги

Требование об обязательной компенсации не распространяется на:

участников боевых действий;

абитуриентов в высшие военные учебные заведения, учреждения МВД и ГСЧС;

абитуриентов, меняющих уровень образования (например, после незавершенного обучения по бюджетной форме в профессиональном колледже поступают на бакалавриат в университет).

Кому разрешено повторное обучение на бюджете с получением высшего образования

В целом получать образование одного уровня за счет государства можно только один раз.

Однако законодательством предусмотрены исключения, когда вернуться на бюджетное обучение после получения диплома разрешено без препятствий:

Потеря возможности выполнять служебные обязанности по заложенной квалификации по состоянию здоровья. Поступление в военные вузы и учебные заведения со специфическими условиями обучения. Обучение по госзаказу Национального агентства по вопросам государственной службы (специальность D4 "Публичное управление и администрирование"). Наличие официального направления от государственного или регионального заказчика.

С чем еще стоит ознакомиться

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Также Новини.LIVE сообщали о новых суммах компенсаций для бизнеса. Российские атаки все чаще наносят удары не только по критической инфраструктуре, но и по предприятиям, складам, логистическим центрам и топливным объектам, что приводит к большим затратам и остановке работы бизнеса. Чтобы предприниматели могли быстрее оправиться после ударов, правительство расширило действующую программу страхования военных рисков и упростило условия получения компенсаций.