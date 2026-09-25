Повторний вступ в університет у 2026 році: чому навчання на бюджеті вдарить по гаманцю

КНУ ім. Тараса Шевченка. Фото: УНІАН

Багато українців прагнуть постійно самовдосконалюватись. Вибрана професія у 16-17 років для декого виявляється не тією справою, якою б хотілось займатись все життя. Тож через роки після отримання диплому або відрахування дехто повертається до університетів, аби опанувати нову спеціальність. Проте вступ на бюджет на нову спеціалізацію може вдарити по гаманцю в сотні тисяч гривень.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, чому повторний вступ на бюджет обійдеться в десятки, а то і сотні тисячі гривень

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Держава вимагатиме відшкодування коштів

Абітурієнти, які раніше навчалися за кошти державного бюджету, але так і не отримали диплом або були відраховані при повторному вступі мають відшкодувати кошти державі.

Як зазначають експерти, сума компенсації не буде дорівнювати вартості навчання на контракті, за який у той час платили одногрупники.

Її розраховують з урахуванням багатьох факторів:

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середня річна вартість навчання одного бюджетника за даними паспорта бюджетної програми у відповідному році;

кількість кредитів ECTS, здобутих за академічною довідкою;

кількість кредитів ECTS, які перезарахували в новому закладі освіти.

Аби розрахунок був точним, необхідно звернутись до бухгалтерії навчального закладу. Після чого абітурієнту надається рахунок-фактура з реквізитами, за якими слід сплачувати відшкодування.

Кому дозволено не відшкодовувати гроші

Вимога про обов’язкову компенсацію не поширюється на:

учасників бойових дій;

вступників до вищих військових навчальних закладів, закладів МВС та ДСНС;

вступників, які змінюють освітній рівень (наприклад, після незакінченого бюджету у фаховому коледжі вступають на бакалаврат до університету).

Кому дозволено повторний бюджет із вищою освітою

Загалом здобувати один освітній рівень за кошти держави можна лише один раз.

Проте законодавством визначено винятки, коли повернутися на бюджет після здобутого диплома дозволено без перешкод:

Втрата можливості виконувати службові обов'язки за закладеною кваліфікацією за станом здоров'я. Вступ до військових вишів та закладів зі специфічними умовами навчання. Навчання за держзамовленням Нацагентства з питань держслужби (спеціальність D4 "Публічне управління та адміністрування"). Наявність офіційного направлення від державного або регіонального замовника.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як держава компенсує зруйноване житло внаслідок російської атаки. Важливою умовою участі у програмі допомоги є реєстрація об'єкта нерухомості та права власності на нього у держреєстрі. Громадянам надають кошти на ремонт житла або купівлю/будівництво нового.

Також Новини.LIVE повідомляли про нові суми компенсацій для бізнесу. Російські атаки все частіше б’ють не лише по критичній інфраструктурі, а й по підприємствах, складах, логістичних центрах та паливних об’єктах, що призводить до великих витрат та зупинки роботи бізнесу. Щоб підприємці могли швидше оговтуватися після ударів, уряд розширив чинну програму страхування воєнних ризиків і спростив умови отримання компенсацій.