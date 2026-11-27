Женщина в отделении ПФУ. Фото: кадр из видео YouTube/Суспільне Дніпро

Выход на пенсию в Украине возможен при наличии необходимого страхового стажа. В 2026 году для 60-летних нужно не менее 33 лет, а с 1 января 2027 года требования будут увеличены — до 34 лет. К стажу зачисляются не только периоды официальной работы, но и предпринимательская деятельность. Однако для этого важно учесть, в какой период человек работал как ФЛП, какую систему налогообложения выбрал и уплачивал ли страховые взносы.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области, передают Новини.LIVE.

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Как подтвердить стаж ФЛП до 2004 года

Как поясняют в Пенсионном фонде, периоды предпринимательской деятельности до 1 января 2004 года подтверждаются в зависимости от системы налогообложения, на которой работал гражданин.

ФЛП, которые находились на общей системе налогообложения, для зачисления этого периода в стаж должны иметь документы об уплате страховых взносов.

Это могут быть:

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платежные поручения;

квитанции банковских учреждений;

документы о почтовом переводе;

информация ПФУ об уплате страховых взносов.

Если же ФЛП работал по упрощенной системе налогообложения, подтверждением может служить свидетельство об уплате единого налога, специальный торговый патент, патент об уплате фиксированного размера подоходного налога с физических лиц или справка о регистрации лица в качестве субъекта предпринимательской деятельности по упрощенной системе.

Как засчитывается стаж ФЛП с 2004 года

После вступления в силу Закона Украины № 1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" порядок подтверждения страхового стажа изменился.

Периоды предпринимательской деятельности, начиная с 1 января 2004 года, зачисляются в стаж на основании данных из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Основанием являются уплаченные предпринимателем страховые взносы.

Правила для ФЛП, работающих по упрощенной системе

Для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения или с уплатой фиксированного налога, предусмотрены отдельные условия зачисления страхового стажа.

Они зависят от конкретного периода:

С 1 января 1998 года по 30 июня 2000 года включительно — стаж подтверждается справкой о регистрации лица в качестве субъекта предпринимательской деятельности.

— стаж подтверждается справкой о регистрации лица в качестве субъекта предпринимательской деятельности. С 1 июля 2000 года по 31 декабря 2017 года включительно — период засчитывается при условии уплаты страховых взносов или единого взноса независимо от их размера. Исключение составляют случаи освобождения от уплаты.

Новые требования к стажу

С 1 января 2027 года в Украине традиционно увеличатся минимальные требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию по возрасту в 60 лет потребуется минимум 34 года стажа. Для 63-летних новая норма составит от 24 до 34 лет стажа, а для 65-летних — от 15 до 24 лет.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторые украинцы могут выйти на пенсию досрочно. Такое право предоставляется лишь отдельным профессиям и при условии накопления необходимого стажа. Например, выйти на заслуженный отдых раньше 60 лет могут артисты, работники образования и некоторые спортсмены.

Кроме того, мы сообщали, что к стажу могут зачесть годы, когда человек не работал. Это касается периода ухода за ребенком до трех лет. При наличии подтверждений ПФУ зачтет 36 месяцев страхового стажа.