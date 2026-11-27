Жінка у відділенні ПФУ. Фото: кадр з відео YouTube/Суспільне Дніпро

Вихід на пенсію в Україні можливий за наявності необхідного страхового стажу. У 2026 році для 60-річних потрібно щонайменше 33 роки, а з 1 січня 2027 року вимоги збільшать — до 34 років. Зарахуванню до стажу підлягають не тільки періоди офіційної роботи, а й підприємницька діяльність. Однак для цього важливо врахувати, у який період людина працювала як ФОП, яку систему оподаткування обрала та чи сплачувала страхові внески.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області, передають Новини.LIVE.

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Як підтвердити стаж ФОП до 2004 року

Як пояснюють у Пенсійному фонді, періоди підприємницької діяльності до 1 січня 2004 року підтверджуються залежно від системи оподаткування, на якій працював громадянин.

ФОП, які перебували на загальній системі оподаткування, для зарахування цього періоду до стажу, повинні мати документи про сплату страхових внесків.

Це можуть бути:

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платіжні доручення;

квитанції установ банків;

документи про поштовий переказ;

інформація ПФУ щодо сплати страхових внесків.

Якщо ж ФОП працював на спрощеній системі оподаткування, підтвердженням може стати свідоцтво про сплату єдиного податку, спеціальний торговий патент, патент про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян або довідка про реєстрацію особи як суб’єкта підприємницької діяльності на спрощеній системі.

Як зараховується стаж ФОП з 2004 року

Після набрання чинності Законом України №1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" порядок підтвердження страхового стажу змінився.

Періоди підприємницької діяльності починаючи з 1 січня 2004 року зараховуються до стажу на підставі даних з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Підставою є сплачені підприємцем страхові внески.

Правила для ФОП на спрощеній системі

Для підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування або зі сплатою фіксованого податку, передбачені окремі умови зарахування страхового стажу.

Вони залежать від конкретного періоду:

З 1 січня 1998 року до 30 червня 2000 року включно — стаж підтверджується довідкою про реєстрацію особи як суб’єкта підприємницької діяльності.

— стаж підтверджується довідкою про реєстрацію особи як суб’єкта підприємницької діяльності. З 1 липня 2000 року до 31 грудня 2017 року включно — період зараховується за умови сплати страхових внесків або єдиного внеску незалежно від їхнього розміру. Виняток становлять випадки звільнення від сплати.

Нові вимоги до стажу

З 1 січня 2027 року в Україні вже традиційно збільшаться мінімальні вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію за віком у 60 років знадобиться мінімум 34 роки стажу. Для 63-річних нова норма становитиме від 24 до 34 років стажу, а для 65-річних — від 15 до 24 років.

Також Новини.LIVE повідомляли, що деякі українці можуть вийти на пенсію достроково. Таке право надають лише окремі професії й за умови накопичення необхідного стажу. Наприклад, вийти на заслужений відпочинок раніше 60 років можуть артисти, працівники освіти та деякі спортсмени.

Крім того, ми інформували, що до стажу можуть зарахувати роки, коли людина не працювала. Це стосується періоду догляду за дитиною до трьох років. За наявності підтверджень, ПФУ зарахує 36 місяців страхового стажу.