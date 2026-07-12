Предпосылки для роста курса евро: чего ожидать украинцам в ближайшее время

Вывеска пункта обмена валюты. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

В Украине продолжается умеренное падение курсов иностранных валют. Купюры евро можно приобрести гораздо выгоднее, чем месяц назад, когда на рынке наблюдались пиковые показатели. Не помешает узнать, сохранится ли нисходящая тенденция на следующей неделе.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом евро в Украине

На понедельник, 13 июля, Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к евро на уровне 50,86 грн. Соотношение в основной валютной паре остается стабильным — 1,14 долл./евро. Именно благодаря укреплению доллара курс евро в Украине вошел в нисходящий тренд. В ближайшее время существенных изменений на рынке не предвидится.

"Доллар будет укрепляться по отношению к евро, но медленно. То есть в ближайшее время оснований для роста курса нет. Даже есть небольшая надежда, что он постепенно упадет до 50 грн/евро", — отметил экономист.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

Если соотношение в основной валютной паре останется на текущем уровне, евро дорожать не будет. Однако ослабление доллара может спровоцировать восходящую динамику. С другой стороны, существенных предпосылок для изменений нет: летний сезон традиционно не характеризуется активностью на валютном рынке.

Какие купюры евро считаются проблемными

Ранее мы рассказывали, почему украинцам не стоит хранить купюры по 500 евро. От печати этих банкнот отказались в 2019 году. Европейский центральный банк не планирует возвращать этот номинал в третью серию купюр. В результате — за рубежом бывает сложно расплатиться наличкой по 500 евро.

Хотя она остается действительным платежным средством и должна использоваться без ограничений. Дабы избежать потенциальных проблем, украинцам лучше обменять банкноты на купюры меньшего номинала. Особенно если есть намерение поехать за границу.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам необходимо знать о новом номинале гривны. Национальный банк анонсировал выпуск купюр номиналом 2 000 грн в сентябре 2026 года. Мы собрали ответы на пять главных вопросов о наличных деньгах в обращении.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие купюры доллара не принимают украинские обменники по состоянию на 2026 год. Продать не получится наличные с признаками сильного износа и повреждения. Эти деньги можно только сдать на инкассо для замены за рубежом.