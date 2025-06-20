Предметы роскоши — у каких товаров этот статус и за что могут наказать украинцев

Люксовые часы. Фото: Pexels

Не все украинцы знают, что означает понятие "предметы роскоши". Раньше они были доступны лишь аристократам, владельцам значительного капитала. Сегодня роскошь ассоциируется с брендами, которые выпускают эксклюзивные вещи.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что считается предметом роскоши в Украине и какие существуют запреты.

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Какие товары являются предметами роскоши

В экономике так называют товары, спрос на которые непропорционально растет с увеличением дохода. Без них можно обойтись в повседневной жизни, но ввиду роста капитала эти вещи становятся большой частью общих расходов. Предметы роскоши характеризуются двумя признаками: редкостью (эксклюзивностью) и высокой стоимостью.

В приложении к постановлению Кабинета Министров от 16 мая 2007 года № 746 перечислили товары, которые относятся к предметам роскоши. Среди них:

спиртные напитки, полученные перегонкой виноградного вина;

сигары с отрезанными концами;

только ковры ручной работы;

посуда столовая, кухонная, предметы туалета, канцелярские принадлежности, изделия для украшения жилища или аналогичные изделия из свинцового хрусталя;

жемчуг натуральный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы;

транспортные средства, специально предназначенные для передвижения по снегу;

автомобили легковые с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров двигателя свыше 3000 см3;

мотоциклы с двигателем внутреннего сгорания с кривошипно-шатунным механизмом и рабочим объемом цилиндров двигателя свыше 500 см3;

яхты и другие плавучие средства для досуга или спорта;

часы наручные, карманные и другие с корпусами, произведенными из драгоценных металлов;

изделия искусства, предметы коллекционирования или антиквариат.

Список неполный, он содержит еще несколько позиций. В целом речь идет о товарах, которые покупают из-за роста неравенства доходов. Чем ощутимее разница статусов, тем активнее потребление предметов роскоши.

За что могут наказать украинцев

Граждане могут покупать люксовые изделия внутри Украины, запретов или ограничений на количество товаров нет. Впрочем, стоит помнить, что большие финансовые затраты должны быть обоснованными. Иными словами, надо иметь подтверждение о соответствии официальному доходу.

Контролирующий орган заинтересуется гражданами (особенно государственными служащими), которые приобретут шикарный автомобиль, брендовые часы или яхту, зарабатывая всего 20 000-30 000 грн в месяц. Это может свидетельствовать о незадекларированном доходе и уклонении от уплаты налогов.

Плюс наказание ждет импортеров, которые занимаются ввозом предметов роскоши нелегально. Контрабанда, фальсификация документов, уклонение от пошлины — все это влечет большие штрафы или уголовную ответственность. Например, перемещение через границу товаров с сокрытием от таможенного контроля влечет штраф от 170 000 до 425 000 грн (статья 201-3 УКУ).

И это наименьшая финансовая санкция из возможных. За контрабанду, совершенную организованной группой, можно сесть в тюрьму на срок от 7 до 11 лет с конфискацией имущества.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут роскошно отдохнуть на горнолыжном курорте Буковель. В июне 2025 года цены на проживание в элитных отелях стартуют от 7 800 грн за сутки. Самые дорогие номера с видом на горы и доступом к SPA стоят до 15 000 грн.

Также мы писали, что военных предпринимателей, которые служат по контракту, наконец освободили от уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора, единого социального взноса и единого налога. Долги им аннулируют, а новые не будут начислять.