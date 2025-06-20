Предмети розкоші — які товари мають цей статус і за що можуть покарати українців

Люксові годинники. Фото: Pexels

Не всі українці знають, що означає поняття "предмети розкоші". Раніше вони були доступні лише аристократам, власникам значного капіталу. Сьогодні розкіш асоціюється з брендами, які випускають ексклюзивні речі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що вважається предметом розкоші в Україні та які існують заборони.

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Які товари є предметами розкоші

В економіці так називають товари, попит на які непропорційно зростає зі збільшенням доходу. Без них можна обійтися в повсякденному житті, але з огляду на зростання капіталу ці речі стають великою частиною загальних витрат. Предмети розкоші характеризуються двома ознаками: рідкістю (ексклюзивністю) та високою вартістю.

В додатку до постанови Кабінету Міністрів від 16 травня 2007 року № 746 перелічили товари, які належать до предметів розкоші. Серед них:

спиртні напої, одержані перегонкою виноградного вина;

сигари з відрізаними кінцями;

тільки килими ручної роботи;

посуд столовий, кухонний, предмети туалету, канцелярське приладдя, вироби для оздоблення житла або аналогічні вироби із свинцевого кришталю;

перли натуральні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали;

транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу;

автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3;

мотоцикли з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 500 смЗ;

яхти та інші плавучі засоби для дозвілля або спорту;

годинники наручні, кишенькові та інші з корпусами, виробленими з дорогоцінних металів;

вироби мистецтва, предмети колекціонування або антикваріат.

Список неповний, він містить ще кілька позицій. Загалом йдеться про товари, які купують через зростання нерівності доходів. Чим відчутніша різниця статусів, тим активніше споживання предметів розкоші.

За що можуть покарати українців

Громадяни можуть купувати люксові вироби всередині України, заборон або обмежень на кількість товарів немає. Утім варто пам’ятати, що великі фінансові витрати повинні бути обґрунтованими. Іншими словами, треба мати підтвердження щодо відповідності офіційному доходу.

Контролюючий орган зацікавиться громадянами (особливо державними службовцями), які придбають шикарний автомобіль, брендовий годинник або яхту, заробляючи всього 20 000-30 000 грн на місяць. Це може свідчити про незадекларований дохід та ухилення від сплати податків.

Плюс покарання чекає імпортерів, які займаються ввезенням предметів розкоші нелегально. Контрабанда, фальсифікація документів, ухилення від мита — все це тягне великі штрафи або кримінальну відповідальність. Наприклад, переміщення через кордон товарів із приховуванням від митного контролю тягне штраф від 170 000 до 425 000 грн (стаття 201-3 ККУ).

І це найменша фінансова санкція з можливих. За контрабанду, вчинену організованою групою, можна сісти у в’язницю на строк від 7 до 11 років з конфіскацією майна.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть розкішно відпочити на гірськолижному курорті Буковель. У червні 2025 року ціни на проживання в елітних готелях стартують від 7 800 грн за добу. Найдорожчі номери з видом на гори та доступом до SPA коштують до 15 000 грн.

Також ми писали, що військових підприємців, які служать за контрактом, нарешті звільнили від сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного соціального внеску і єдиного податку. Борги їм анулюють, а нові не нараховуватимуть.