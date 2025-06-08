Пересечение границы с деньгами — какие есть ограничения для наличных и карточки в 2025

Доллары в руках. Фото: Pexels

Для путешествий за границу украинцам нужна наличная валюта. При выезде или въезде в Украину граждане могут перевозить гривны, доллары, евро, фунты и тому подобное. Закон допускает транспортировку ограниченной суммы без письменного декларирования и подтверждения происхождения средств.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие существуют правила пересечения государственной границы с деньгами — наличными и на банковских карточках.

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Перемещение валюты через границу

По информации на официальном сайте Государственной таможенной службы, граждане Украины и иностранцы имеют право пересекать границу без декларирования наличных валютных ценностей на сумму до 10 000 евро в эквиваленте. Другими словами, если перевозить меньше указанного лимита, разрешается не заполнять декларацию для таможенного контроля.

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В противном случае без документального оформления валюты на границе не обойтись. Это касается долларов, евро, гривны, фунтов стерлингов, злотых и др. Пересчет суммы происходит по официальному курсу, установленному Национальным банком на день пересечения границы.

"Ограничений по максимальной сумме/стоимости валютных ценностей, которые физическое лицо может ввозить на таможенную территорию Украины, законодательством не установлено", — говорится на сайте ГТС.

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Отметим, совместно с таможенной декларацией физические лица должны предоставить документы для подтверждения личности и страны постоянного проживания. А резиденты обязаны подтвердить происхождение денег (исключительно суммы превышения эквивалента 10 000 евро) с помощью:

платежной инструкции на выдачу наличных в операционной кассе банка;

квитанций о снятии наличных с личных счетов через платежные устройства;

квитанций об осуществлении валютно-обменных операций.

Что касается денег на банковских карточках, то никаких ограничений на перевозку не существует. Таможенные органы не проверяют, сколько денег у человека на счету. Наиболее безопасным способом вывезти или ввезти в Украину крупную сумму является хранение финансов на карте. Но придется учесть местные лимиты на выдачу наличных/переводы, а также комиссию за услуги.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, для путешествия в Болгарию украинцам стоит брать евро, ведь доллары там принимают редко. По приезду валюту следует обменять на левы — национальную денежную единицу, которую нельзя ввозить или вывозить без декларирования.

Также мы писали, что украинцы могут заработать немалые деньги, продавая доллары со звездочкой возле серийного номера. Этим символом маркируют купюры после замены наличности, поврежденной во время печати. Коллекционеры готовы заплатить за валюту тысячи гривен.