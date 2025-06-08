Перетин кордону з грошима — які існують обмеження для готівки і карти у 2025

Долари в руках. Фото: Pexels

Для подорожей за кордон українцям потрібна готівкова валюта. При виїзді чи в’їзді в Україну громадяни можуть перевозити гривні, долари, євро, фунти тощо. Закон допускає транспортування обмеженої суми без письмового декларування і підтвердження походження коштів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які існують правила перетину державного кордону з грошима — готівкою і на банківських картках.

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Переміщення валюти через кордон

За інформацією на офіційному сайті Державної митної служби, громадяни України та іноземці мають право перетинати кордон без декларування готівкових валютних цінностей на суму до 10 000 євро в еквіваленті. Іншими словами, якщо перевозити менше вказаного ліміту, дозволяється не заповнювати декларацію для митного контролю.

У протилежному випадку без документального оформлення валюти на кордоні не обійтися. Це стосується доларів, євро, гривні, фунтів стерлінгів, злотих тощо. Перерахунок суми відбувається за офіційним курсом, установленим Національним банком на день перетину кордону.

"Обмежень щодо максимальної суми/вартості валютних цінностей, які фізична особа може ввозити на митну територію України, законодавством не встановлено", — йдеться на сайті ДМС.

Зауважимо, спільно з митною декларацією фізичні особи повинні надати документи на підтвердження особи та країни постійного проживання. А резиденти зобов’язанні підтвердити походження коштів (виключно суми перевищення еквіваленту 10 000 євро) за допомогою:

платіжної інструкції на видачу готівки в операційній касі банку;

квитанцій про зняття готівки з власних рахунків через платіжні пристрої;

квитанцій про здійснення валютно-обмінних операцій.

Що стосується коштів на банківських картках, то жодних обмежень на перевезення не існує. Митні органи не перевіряють, скільки грошей в людини на рахунку. Найбільш безпечним способом вивезти чи ввезти в Україну велику суму є зберігання фінансів на картці. Але доведеться врахувати місцеві ліміти на видачу готівки/перекази, а також комісію за послуги.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, для подорожі до Болгарії українцям варто брати євро, адже долари там приймають рідко. По приїзду валюту слід обміняти на леви — національну грошову одиницю, яку не можна ввозити чи вивозити без декларування.

Також ми писали, що українці можуть заробити немалі гроші, продаючи долари з зірочкою біля серійного номера. Цим символом маркують купюри після заміни готівки, пошкодженої під час друку. Колекціонери готові заплатити за валюту тисячі гривень.