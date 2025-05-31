Как вернуть украинцев из-за границы — Тигипко рассекретил правила инвестирования

Деньги в руках. Фото: УНИАН

В Украине сформировался тренд к падению ВВП, но добиться роста экономики путем введения новых налогов или похожими тактиками — это проигрышный подход. Нужно развивать бизнесы, усиливать инвестиционную привлекательность и устанавливать конкурентные зарплаты.

Об этом рассказал основатель TAS Group Сергей Тигипко на мероприятии Forbes Money "Форум о финансах и инвестициях".

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Сергей Тигипко за более чем 30 лет, которые провел в большом бизнесе, создал одну из крупнейших финансово-промышленных групп в Украине. Она имеет активы во многих конкурентных сферах, в частности машиностроении, логистике, недвижимости, сельском хозяйстве, банковской отрасли и др.

Предприниматель поделился информацией о средней зарплате в группе, а также рассказал о положительном тренде на кадровом рынке, которого не наблюдалось до начала полномасштабной войны.

"Классных управленцев очень много появилось. Есть даже желание 3-4 человека посадить на скамейку запасных. Это хорошо, потому что диктует тренд на повышение зарплаты. У нас средняя зарплата по группе, а мы работаем в конкурентных секторах, — 52 000 грн за 2024 год. Налоги бешеные", — отметил Тигипко.

И здесь возникает другой вопрос, связанный с количеством украинцев за рубежом, которые даже после окончания войны не захотят вернуться домой. Сейчас есть тенденция падения ВВП, и чтобы ее остановить, надо смотреть на ситуацию комплексно, с точки зрения доходов и рабочих мест. А простое поднятие налогов для роста экономики — это неправильный подход.

"Мы уже пробуем осваивать искусственный интеллект и роботизацию в серьезном масштабе. Там, где нужны сварщики и слесари, надо привлекать роботов. Если мы обеспечим после мира стабильно 5-7% роста ВВП, я гарантирую — миллионы людей вернутся в Украину", — констатировал Сергей Тигипко.

Куда инвестирует TAS Group

В 2024 году группа Тигипко инвестировала в Украину 140 млн долларов. В этом году планируется увеличить вложения на 29% — до 180 млн долларов. Ключевыми направлениями будут:

банковский сектор;

сельское хозяйство;

портовая инфраструктура;

переработка овощей/фруктов;

покупка страховых компаний.

Мтартапы не являются целями инвестирования TAS Group, поскольку гораздо выгоднее подхватить готовый бизнес с отлаженной стратегией работы. Так удается получать денежный поток значительно быстрее, чем в случае больших вложений в идею, которая не обязательно "выстрелит".

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в мире существует практика покупки гражданства за инвестиции. Правительство Аргентины планирует впервые в своей истории позволить иностранцам за деньги получить второй паспорт. Это может стоить 500 000 долларов, которые пойдут на проекты, способствующие экономическому развитию страны.

Также мы писали, планирует ли украинское правительство повышать минимальную зарплату в июне 2025 года. На данный момент минимальный официальный доход граждан находится на уровне 8 000 грн до вычета обязательных налогов и сборов. В ближайшее время повышение не предвидится.