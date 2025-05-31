Як повернути українців з-за кордону — Тігіпко розсекретив правила інвестування

Гроші в руках. Фото: УНІАН

В Україні сформувався тренд до падіння ВВП, але домогтися зростання економіки шляхом запровадження нових податків чи схожими тактиками — це програшний підхід. Потрібно розвивати бізнеси, посилювати інвестиційну привабливість і встановлювати конкурентні зарплати.

Про це розповів засновник TAS Group Сергій Тігіпко на заході Forbes Money "Форум про фінанси та інвестиції".

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Як повернути українців з-за кордону

Сергій Тігіпко за понад 30 років, які провів у великому бізнесі, створив одну з найбільших фінансово-промислових груп в Україні. Вона має активи в багатьох конкурентних сферах, зокрема машинобудуванні, логістиці, нерухомості, сільському господарстві, банківській галузі тощо.

Підприємець поділився інформацією про середню зарплату в групі, а також розповів про позитивний тренд на кадровому ринку, якого не спостерігалося до початку повномасштабної війни.

"Класних управлінців дуже багато з’явилося. Є навіть бажання 3-4 людини посадити на лаву запасних. Це добре, бо диктує тренд на підвищення зарплати. У нас середня зарплата по групі, а ми працюємо в конкурентних секторах, — 52 000 грн за 2024 рік. Податки скажені", — зауважив Тігіпко.

І тут виникає інше питання, пов’язане з кількістю українців за кордоном, які навіть після закінчення війни не захочуть повернутися додому. Наразі є тенденція падіння ВВП, і щоб її зупинити, треба дивитися на ситуацію комплексно, з точки зору доходів і робочих місць. А просте підняття податків для зростання економіки — це неправильний підхід.

"Ми вже пробуємо освоювати штучний інтелект і роботизацію в серйозному масштабі. Там, де потрібні зварювальники і слюсарі, треба залучати роботів. Якщо ми забезпечимо після миру стабільно 5-7% зростання ВВП, я гарантую — мільйони людей повернуться в Україну", — констатував Сергій Тігіпко.

Куди інвестує TAS Group

У 2024 році група Тігіпка інвестувала в Україні 140 млн доларів. Цьогоріч планується збільшити вкладення на 29% — до 180 млн доларів. Ключовими напрямками будуть:

банківський сектор;

сільське господарство;

портова інфраструктура;

переробка овочів/фруктів;

купівля страхових компаній.

Натомість стартапи не є цілями інвестування TAS Group, бо набагато вигідніше підхопити готовий бізнес із налагодженою стратегією роботи. Так вдається отримувати грошовий потік значно швидше, ніж у випадку великих вкладень в ідею, яка не обов’язково "вистрілить".

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у світі існує практика купівлі громадянства за інвестиції. Уряд Аргентини планує вперше у своїй історії дозволити іноземцям за гроші отримати другий паспорт. Це може коштувати 500 000 доларів, які підуть на проєкти, що сприяють економічному розвитку країни.

Також ми писали, чи планує український уряд підвищувати мінімальну зарплату в червні 2025 року. Наразі мінімальний офіційний дохід громадян перебуває на рівні 8 000 грн до вирахування обов’язкових податків і зборів. Найближчим часом підвищення не передбачається.