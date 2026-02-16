Видео
Главная Экономика Правила для владельцев животных — за что грозит штраф до 8 500 грн

Правила для владельцев животных — за что грозит штраф до 8 500 грн

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 13:25
Штрафы для владельцев животных — за что строго наказывают в 2026 году
Песик в автомобиле. Фото: Pexels

Жестокое отношение к животным в Украине считается не только аморальным поступком, но и нарушением закона. За такие действия предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

О том, что именно считается жестокостью и какие наказания грозят нарушителям в 2026 году, рассказывают Новини.LIVE с отсылкой на Министерство юстиции Украины.

Читайте также:

Что считается жестоким обращением с животным

Согласно законодательству, жестоким обращением являются умышленные действия или бездействие в отношении животных, которые приводят к боли, страданиям, травмам, увечьям или смерти. Это касается как домашних, так и бездомных животных.

Также нарушением считается ненадлежащее содержание, уход или перевозка. К жестокому обращению относятся:

  • дрессировка, что вредит здоровью животного;
  • принуждение бежать, привязав к транспорту;
  • содержание на привязи без защиты от погодных условий;
  • избиение, отравление, травмирование или убийство животного;
  • натравливание животных друг на друга для развлечения или выгоды;
  • оставление животного в авто во время жары (более +20 °C) или мороза (ниже +5 °C).

На сколько штрафуют за жестокое обращение с животными в 2026 году

Административная ответственность применяется, если животному нанесли боль или страдания без тяжелых последствий, или в случае небрежного содержания. Наказание:

  • за первое нарушение — штраф от 3 400 до 5 100 грн;
  • за повторное или групповое — штраф от 5 100 до 8 500 грн или арест до 15 суток.

В некоторых случаях суд может принять решение об изъятии животного.

Уголовная ответственность наступает, если жестокие действия привели к увечьям или смерти, были совершены из хулиганских побуждений, сопровождались натравливанием или пропагандой насилия. Наказание за такие действия следующее:

  • ограничение свободы на 1-3 года или заключение на 2-3 года с конфискацией животного;
  • за распространение материалов с издевательствами — до 5-8 лет лишения свободы.

Если вы стали свидетелем жестокости, специалисты советуют сразу сообщать в полицию, по возможности зафиксировать событие на фото или видео, записать контакты свидетелей и обратиться к зоозащитникам.

Ранее мы писали, что украинцы часто продают домашних животных, в частности котят, на OLX. На начало февраля 2026 года покупатели могут выбирать котов по породе или цене. Мы выяснили, какие породистые коты стоят дороже всего.

Также мы рассказывали, что владельцы несут ответственность за своих животных. За нарушение правил содержания предусмотрены штрафы, а в некоторых случаях животное могут забрать.

закон животные штрафы наказание домашние питомцы
Юлия Ляхова - Руководитель отдела экономических новостей
Автор:
Юлия Ляхова
