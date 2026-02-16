Штрафы для владельцев животных — за что строго наказывают в 2026 году

Песик в автомобиле. Фото: Pexels

Жестокое отношение к животным в Украине считается не только аморальным поступком, но и нарушением закона. За такие действия предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

О том, что именно считается жестокостью и какие наказания грозят нарушителям в 2026 году, рассказывают Новини.LIVE с отсылкой на Министерство юстиции Украины.

Что считается жестоким обращением с животным

Согласно законодательству, жестоким обращением являются умышленные действия или бездействие в отношении животных, которые приводят к боли, страданиям, травмам, увечьям или смерти. Это касается как домашних, так и бездомных животных.

Также нарушением считается ненадлежащее содержание, уход или перевозка. К жестокому обращению относятся:

дрессировка, что вредит здоровью животного;

принуждение бежать, привязав к транспорту;

содержание на привязи без защиты от погодных условий;

избиение, отравление, травмирование или убийство животного;

натравливание животных друг на друга для развлечения или выгоды;

оставление животного в авто во время жары (более +20 °C) или мороза (ниже +5 °C).

На сколько штрафуют за жестокое обращение с животными в 2026 году

Административная ответственность применяется, если животному нанесли боль или страдания без тяжелых последствий, или в случае небрежного содержания. Наказание:

за первое нарушение — штраф от 3 400 до 5 100 грн;

за повторное или групповое — штраф от 5 100 до 8 500 грн или арест до 15 суток.

В некоторых случаях суд может принять решение об изъятии животного.

Уголовная ответственность наступает, если жестокие действия привели к увечьям или смерти, были совершены из хулиганских побуждений, сопровождались натравливанием или пропагандой насилия. Наказание за такие действия следующее:

ограничение свободы на 1-3 года или заключение на 2-3 года с конфискацией животного;

за распространение материалов с издевательствами — до 5-8 лет лишения свободы.

Если вы стали свидетелем жестокости, специалисты советуют сразу сообщать в полицию, по возможности зафиксировать событие на фото или видео, записать контакты свидетелей и обратиться к зоозащитникам.

