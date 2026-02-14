Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Штраф за выгул собаки — что должны знать владельцы опасных пород

Штраф за выгул собаки — что должны знать владельцы опасных пород

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 14:30
Опасные породы собак — что грозит за выгул без поводка и намордника в 2026
Собаки на улице. Фото: Pexels

Украинцы несут ответственность за своих домашних животных. В случае нарушения правил содержания владельцам грозят штрафы, а собаку могут конфисковать. Законодательство предусматривает обязательный поводок и намордник для определенных пород четверолапых.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров "Некоторые вопросы относительно опасных пород собак".

Реклама
Читайте также:

Какие породы собак опасны

Перечень утвердили постановлением правительства от 10 ноября 2021 года № 1164. Эти породы официально признали опасными ввиду сильного характера и мощной физической силы животных. Закон предусматривает обязательное ношение намордника и использование поводка во время пребывания на улице. Речь идет о таких собаках:

  • акбаш;
  • акита-ину;
  • бульдог;
  • бульмастиф;
  • бультерьер;
  • овчарка кавказская;
  • волкодав;
  • доберман;
  • кангал;
  • мастиф;
  • пит-бультерьер;
  • риджбек;
  • ротвейлер;
  • терьер;
  • метисы всех указанных пород.

Стоит уточнить, что правило выгула с намордником и на поводке распространяется также на собак, которые весят более 10-15 кг. Конечно, даже маленькие по габаритам животные склонны к агрессивному поведению, однако требования к ним пока менее строгие.

Штрафы за нарушение правил выгула

Если владелец выгуливает собаку опасной породы, он обязательно должен использовать поводок и намордник. В противном случае грозит штраф в соответствии со статьей 154 Кодекса об административных правонарушениях.

Физические лица заплатят от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 170 до 340 грн, а должностные лица — от 20 до 50 необлагаемых минимумов (340-850 грн). Повторное несоблюдение правил в течение года влечет штраф 340-510 грн (физлица) или 510-1020 грн (должностные лица).

Если выгул без поводка и намордника привел к причинению вреда здоровью человека или частному имуществу, владелец собаки заплатит от 100 до 200 необлагаемых минимумов (1 700-3 400 грн), а животное конфискуют. Для чиновника штраф составит 3 400-5 100 грн с конфискацией домашнего любимца.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, перевозка домашних животных в поездах УЗ оплачивается по тарифу багажа 20 кг и оформляется специальной квитанцией. Билет можно приобрести онлайн в мобильном приложении или в кассе вокзала.

Также мы писали, сколько стоят самые дорогие породы кошек на OLX. Пользователи портала с объявлениями продают мейн-куна, каракета, британскую шиншиллу и саванну за 5 000-6 000 долларов.

животные штрафы домашние питомцы выгуливание собак породы собак
Инна Диденко - Редактор экономических новостей
Автор:
Инна Диденко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации