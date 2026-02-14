Опасные породы собак — что грозит за выгул без поводка и намордника в 2026

Штраф за выгул собаки — что должны знать владельцы опасных пород
Украинцы несут ответственность за своих домашних животных. В случае нарушения правил содержания владельцам грозят штрафы, а собаку могут конфисковать. Законодательство предусматривает обязательный поводок и намордник для определенных пород четверолапых.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров "Некоторые вопросы относительно опасных пород собак".
Какие породы собак опасны
Перечень утвердили постановлением правительства от 10 ноября 2021 года № 1164. Эти породы официально признали опасными ввиду сильного характера и мощной физической силы животных. Закон предусматривает обязательное ношение намордника и использование поводка во время пребывания на улице. Речь идет о таких собаках:
- акбаш;
- акита-ину;
- бульдог;
- бульмастиф;
- бультерьер;
- овчарка кавказская;
- волкодав;
- доберман;
- кангал;
- мастиф;
- пит-бультерьер;
- риджбек;
- ротвейлер;
- терьер;
- метисы всех указанных пород.
Стоит уточнить, что правило выгула с намордником и на поводке распространяется также на собак, которые весят более 10-15 кг. Конечно, даже маленькие по габаритам животные склонны к агрессивному поведению, однако требования к ним пока менее строгие.
Штрафы за нарушение правил выгула
Если владелец выгуливает собаку опасной породы, он обязательно должен использовать поводок и намордник. В противном случае грозит штраф в соответствии со статьей 154 Кодекса об административных правонарушениях.
Физические лица заплатят от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 170 до 340 грн, а должностные лица — от 20 до 50 необлагаемых минимумов (340-850 грн). Повторное несоблюдение правил в течение года влечет штраф 340-510 грн (физлица) или 510-1020 грн (должностные лица).
Если выгул без поводка и намордника привел к причинению вреда здоровью человека или частному имуществу, владелец собаки заплатит от 100 до 200 необлагаемых минимумов (1 700-3 400 грн), а животное конфискуют. Для чиновника штраф составит 3 400-5 100 грн с конфискацией домашнего любимца.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, перевозка домашних животных в поездах УЗ оплачивается по тарифу багажа 20 кг и оформляется специальной квитанцией. Билет можно приобрести онлайн в мобильном приложении или в кассе вокзала.
