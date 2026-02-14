Небезпечні породи собак — що загрожує за вигул без повідка і намордника у 2026

Собаки на вулиці. Фото: Pexels

Українці несуть відповідальність за своїх домашніх тварин. У випадку порушення правил утримання власникам загрожують штрафи, а собаку можуть конфіскувати. Законодавство передбачає обов’язковий повідець і намордник для певних порід чотирилапих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів "Деякі питання щодо небезпечних порід собак".

Які породи собак небезпечні

Перелік затвердили постановою уряду від 10 листопада 2021 року № 1164. Ці породи офіційно визнали небезпечними з огляду на сильний характер і могутню фізичну силу тварин. Закон передбачає обов’язкове носіння намордника і використання повідця під час перебування на вулиці. Йдеться про таких собак:

акбаш;

акіта-іну;

бульдог;

бульмастиф;

бультер’єр;

вівчарка кавказька;

вовкодав;

доберман;

кангал;

мастиф;

піт-бультер’єр;

ріджбек;

ротвейлер;

тер’єр;

метиси всіх зазначених порід.

Варто уточнити, що правило вигулу з намордником і на повідку поширюється також на собак, які важать понад 10-15 кг. Звісно, навіть маленькі за габаритами тварини схильні до агресивної поведінки, однак вимоги до них поки менш суворі.

Штрафи за порушення правил вигулу

Якщо власник вигулює собаку небезпечної породи, він обов’язково повинен використовувати повідець і намордник. У протилежному випадку загрожує штраф відповідно до статті 154 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Фізичні особи заплатять від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 170 до 340 грн, а посадовці — від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів (340-850 грн). Повторне недотримання правил протягом року тягне штраф 340-510 грн (фізособи) або 510-1020 грн (посадові особи).

Якщо вигул без повідця та намордника призвів до заподіяння шкоди здоров’ю людини чи приватному майну, власник собаки заплатить від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів (1 700-3 400 грн), а тварину конфіскують. Для посадовця штраф становитиме 3 400-5 100 грн з конфіскацією домашнього улюбленця.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, перевезення домашніх тварин у поїздах УЗ оплачується за тарифом багажу 20 кг і оформлюється спеціальною квитанцією. Квиток можна придбати онлайн у мобільному застосунку або в касі вокзалу.

Також ми писали, скільки коштують найдорожчі породи котів на OLX. Користувачі порталу з оголошеннями продають мейн-куна, каракета, британську шиншилу і саванну за 5 000-6 000 доларів.