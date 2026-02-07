Елітні коти на OLX — скільки коштують найдорожчі та ексклюзивні породи (фото)

Коти на вулиці. Фото: Pexels

Деякі українці продають на OLX домашніх тварин, зокрема кошенят. Станом на початок лютого 2026 року наші громадяни можуть придбати пухнастого чотирилапого, орієнтуючись на породу чи вартість. Ми з’ясували, коти яких елітних порід коштують найдорожче.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують кошенята в Україні, посилаючись на спеціалізований портал OLX.

Дорогі коти на OLX

Промоніторивши актуальні оголошення, ми знайшли кілька варіантів із найбільшою ціною. Зокрема користувач порталу з Києва запропонував купити кота породи мейн-кун за 6 000 доларів. Ці граціозні тварини мають м'яку і доброзичливу вдачу, характеризуються спокійним темпераментом, адаптуються до різних кліматичних умов і швидко прив’язуються до господарів.

Порода мейн-кун на OLX. Фото: скриншот

Ще одна дорога порода — саванна. В оголошенні вказана ціна 5 000 євро за кошеня, однак в описі йдеться про вищу вартість — від 6 500 євро за тваринку. Ці кішечки мають круглі вуха, очі з навислими повіками, короткий хвіст і плямисте забарвлення. Вони характеризуються активністю і волелюбним характером, однак не конфліктують з іншими тваринами.

Порода саванна на OLX. Фото: скриншот

Близько 5 000 доларів доведеться заплатити за кошеня британської золотої шиншили. Це дуже популярна порода, оскільки чотирилапі вважаються ідеальними компаньйонами для домашнього життя. Вони рідко проявляють активність, добре вживаються з людьми та іншими тваринами, люблять увагу господарів і навіть можуть ревнувати. Шиншилу цінують за яскравим золотий окрас.

Порода британська золота шиншила на OLX. Фото: скриншот

Нарешті, не можна не згадати про каракета. Породу вважають екзотичною, що сильно впливає на ціну котика. Користувач OLX в Одеській області готовий продати тваринку з повним пакетом документів за 5 000 доларів. Вага каракета може досягати 15-18 кг, бо його вивели шляхом схрещування звичайного домашнього кота з каракалом. Серед характерних ознак — розвинені м’язи, вуха з чорними китицями та грайливість.

Порода каракет на OLX. Фото: скриншот

Нагадаємо, власників домашніх улюбленців штрафують в Україні на великі суми за порушення правил утримання собак і котів. У деяких випадках тварину можуть навіть конфіскувати станом на 2026 рік.

Також ми писали, що квиток на тварину в поїзді Укрзалізниці оформлюють як багаж на 20 кг, а його вартість залежить від маршруту. Документ можна купити онлайн або в касі разом із квитком пасажира.