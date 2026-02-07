Видео
Главная Экономика Шиншилла и каракет — сколько стоят самые дорогие породы кошек на OLX

Шиншилла и каракет — сколько стоят самые дорогие породы кошек на OLX

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 11:35
Элитные коты на OLX — сколько стоят самые дорогие и эксклюзивные породы (фото)
Коты на улице. Фото: Pexels

Некоторые украинцы продают на OLX домашних животных, в частности котят. По состоянию на начало февраля 2026 года наши граждане могут приобрести пушистого четвероногого, ориентируясь на породу или стоимость. Мы выяснили, коты каких элитных пород стоят дороже всего.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят котята в Украине, ссылаясь на специализированный портал OLX.

Читайте также:

Дорогие коты на OLX

Промониторив актуальные объявления, мы нашли несколько вариантов с наибольшей ценой. В частности пользователь портала из Киева предложил купить кота породы мейн-кун за 6 000 долларов. Эти грациозные животные имеют мягкий и дружелюбный нрав, характеризуются спокойным темпераментом, адаптируются к различным климатическим условиям и быстро привязываются к хозяевам.

Шиншилла и каракет — сколько стоят самые дорогие породы кошек на OLX - фото 1
Порода мейн-кун на OLX. Фото: скриншот

Еще одна дорогая порода — саванна. В объявлении указана цена 5 000 евро за котенка, однако в описании говорится о более высокой стоимости — от 6 500 евро за животное. Эти кошечки имеют круглые уши, глаза с нависшими веками, короткий хвост и пятнистый окрас. Они характеризуются активностью и свободолюбивым нравом, однако не конфликтуют с другими животными.

Шиншилла и каракет — сколько стоят самые дорогие породы кошек на OLX - фото 2
Порода саванна на OLX. Фото: скриншот

Около 5 000 долларов придется заплатить за котенка британской золотой шиншиллы. Это очень популярная порода, поскольку четверолапые считаются идеальными компаньонами для домашней жизни. Они редко проявляют активность, хорошо уживаются с людьми и другими животными, любят внимание хозяев и даже могут ревновать. Шиншиллу ценят за яркий золотой окрас.

Шиншилла и каракет — сколько стоят самые дорогие породы кошек на OLX - фото 3
Порода британская золотая шиншилла на OLX. Фото: скриншот

Наконец, нельзя не упомянуть о каракете. Породу считают экзотической, что сильно влияет на цену котика. Пользователь OLX в Одесской области готов продать животное с полным пакетом документов за 5 000 долларов. Вес каракета может достигать 15-18 кг, поскольку его вывели путем скрещивания обычного домашнего кота с каракалом. Среди характерных признаков — развитые мышцы, уши с черными кистями и игривость.

Шиншилла и каракет — сколько стоят самые дорогие породы кошек на OLX - фото 4
Порода каракет на OLX. Фото: скриншот

Напомним, владельцев домашних любимцев штрафуют в Украине на крупные суммы за нарушение правил содержания собак и кошек. В некоторых случаях животное могут даже конфисковать по состоянию на 2026 год.

Также мы писали, что билет на животное в поезде Укрзализныци оформляют как багаж на 20 кг, а его стоимость зависит от маршрута. Документ можно купить онлайн или в кассе вместе с билетом пассажира.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
